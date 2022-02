Dreyer unterstützt Kurs der Bundesregierung gegen Russland

Mainz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Kurs der Bundesregierung gegen Russland ausdrücklich unterstützt. "Bundeskanzler Olaf Scholz hat deutlich gemacht, wie Deutschland auf die Zeitenwende jetzt reagieren wird: Sondervermögen für die Bundeswehr, Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit, Umsteuern bei der Energieabhängigkeit und große Geschlossenheit in EU und Nato", erklärte Dreyer am Sonntag mit Blick auf die Sondersitzung des Bundestags. Sie danke der Ampelkoalition im Bund und auch der oppositionellen Union für die große Geschlossenheit, die der gemeinsame Entschließungsantrag ausdrücke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Wir haben eine Parlamentsarmee und die übergroße Mehrheit des Parlaments steht entschlossen an der Seite der Menschen in der Ukraine und an der Seite der Menschen in Russland, die sich mutig" gegen den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin auflehnten. Die Sanktionen seien ein scharfes Schwert, um den russischen Präsidenten vom Kriegskurs abzubringen, "sie richten sich gegen Putin und seine Getreuen". Die Bundesländer ihrerseits bereiteten sich unterdessen darauf vor, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, erklärte Dreyer weiter.