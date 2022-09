Dramatischer Johnson stiehlt Truss die Show

London. Mit einem gewollt dramatischen Auftritt hat die selbst ernannte «Trägerrakete» Boris Johnson der neuen britischen Premierministerin Liz Truss die Show gestohlen.

Der bisherige Regierungschef sicherte seiner Nachfolgerin an deren ersten Tag im Amt zwar «nichts als energische Unterstützung» zu - allerdings machte der 58-Jährige seinem Ärger über das erzwungene Aus deutlich Luft und ließ Raum für Spekulationen über ein Comeback.

Für die bisherige Außenministerin wird der wichtigste Job im Vereinigten Königreich zur Mammutaufgabe: Rasant steigende Energiekosten, ihre Konservative Partei gespalten, die Gesundheitsversorgung in der Krise und der russische Krieg gegen die Ukraine sind nur die größten Herausforderungen, denen die 47-Jährige gegenübersteht. Sie wurde am Dienstag von Königin Elizabeth II. auf Schloss Balmoral in Schottland zur 56. britischen Premierministerin ernannt. «Die Queen hat die ehrenwerte Abgeordnete Elizabeth Truss zu einer Audienz empfangen und sie gebeten, eine neue Regierung zu bilden», teilte der Palast mit.

Für seine künftige Rolle nutzte Johnson einen merkwürdig klingenden Vergleich. «Lassen Sie mich sagen, dass ich nun wie eine dieser Trägerraketen bin, die ihre Funktion erfüllt hat und sanft wieder in die Atmosphäre eintritt und unsichtbar irgendwo in einem entfernten Teil des Pazifiks versinkt», sagte er in seiner Abschiedsrede vor der berühmten schwarzen Tür in der Downing Street. Seine Ehefrau Carrie sowie zahlreiche Mitarbeiter, Abgeordnete und Vertraute verfolgten die Ansprache an die Nation und klatschten begeistert Beifall.

Nach 1140 Tagen im Amt zeigte sich Johnson über den von seinem Kabinett erzwungenen Abschied verärgert: «Sie haben die Regeln auf halbem Weg geändert.» Zudem verglich sich der studierte Historiker mit einem römischen Machthaber: «Wie Cincinnatus kehre ich auf meinen Acker zurück.» Lucius Quintus Cincinnatus (519-430 v.Chr.) war nach erfolgreicher Schlacht zur Feldarbeit zurückgekehrt - übernahm aber erneut die Alleinherrschaft, als er darum gebeten wurde.

Johnson war nach zahlreichen Skandalen zum Rückzug gezwungen worden, ist aber bei der Parteibasis noch immer beliebt. Er sitzt weiterhin als normaler Abgeordneter im Parlament. Seinen Einfluss zu begrenzen, gilt als eine der wichtigsten Aufgaben seiner Nachfolgerin.

