Dramatische Szenen in Kabul

Kabul. Tumultartige Geschehnisse am Flughafen von Kabul. Bei einer Massenpanik kamen im Gedränge sieben Menschen ums Leben. Die USA und ihre Verbündeten versuchen derzeit, so viele ihrer Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte wie möglich aus dem Land auszufliegen. Viele schaffen es jedoch derzeit gar nicht, den Flughafen zu erreichen. Unterdessen wächst in Deutschland die Kritik am Afghanistaneinsatz. Die Oppositionsparteien fordern einen Untersuchungsausschuss. Die Bundeswehr hat weitere 180 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Die Maschine des Typs A400M sei auf dem Weg in die usbekische Hauptstadt Taschkent, schrieb die Bundeswehr am Sonntagnachmittag bei Twitter. Sie hob demnach um 14.33 Uhr deutscher Zeit in Kabul ab. Nach Angaben aus US-Regierungskreisen haben US-Streitkräfte und ihre Koalitionspartner in Afghanistan seit Beginn der US-Evakuierungsmission vor gut einer Woche mehr als 25 000 Menschen aus Kabul ausgeflogen.

Rettungsaktion an der Absperrung zum Flughafen: Ein US-Soldaten zieht ein Kleinkind über den Stacheldraht. © dpa

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte am Sonntag im Sender CNN, die Szenen außerhalb des Flughafens seien herzzerreißend. „Wir arbeiten jede einzelne Minute, jede einzelne Stunde, jeden einzelnen Tag daran, so viel Ordnung und Sicherheit wie möglich herzustellen.“ Auch Amerikaner hätten Schwierigkeiten, durch das Chaos außerhalb des Flughafens zu gelangen. „Das ist eine logistische Herausforderung, an der wir in den letzten 72 Stunden gearbeitet haben. Wir glauben jetzt, dass wir alternative Methoden haben, um die Amerikaner zum Flughafen zu bringen.“

Drehkreuz für Flüchtlinge Der weltweit größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der Heimat ist nun auch ein Drehkreuz für Flüchtlinge aus Afghanistan: Nach rund 300 Evakuierten am Freitagabend sind inzwischen viele weitere Menschen auf der Air Base im pfälzischen Ramstein gelandet. Bis Samstagabend wurden 2300 Evakuierte mit 17 Maschinen dorthin gebracht, wie die Pressestelle des US-Stützpunkts mitteilte. Die ersten rund 300 Evakuierten kamen laut der Air Base in zwei C-17-Transportmaschinen der US-Luftwaffe von einem Zwischenstopp auf deren Stützpunkt in Katar. dpa

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich für einen Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Debakel ausgesprochen. Dies müsse aufgearbeitet werden, sagte die Parteichefin am Sonntag im ARD-Sommerinterview in einer Passage, in der es um die chaotischen Zustände rund um die Evakuierung ausländischer Staatsbürger und lokaler Mitarbeiter ausländischer Truppen und Organisationen ging. Auch die Linksfraktion fordert einen Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestags. „Es gab nach über 20 Jahren Einsatz keinen Exit-Plan. Was für ein Desaster“, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Im nächsten Bundestag braucht es dazu einen Untersuchungsausschuss.“ Außerdem dürften die Verantwortlichen kein Regierungsamt mehr bekleiden.

Zuvor hatte bereits FDP-Chef Christian Lindner in der „Bild am Sonntag“ verlangt, dass in einem Untersuchungsausschuss in der nächsten Legislaturperiode alles auf den Tisch komme, „was nicht funktioniert hat“. Auch die „Fehleinschätzung“ des Bundesnachrichtendienstes (BND) zur Lage in Afghanistan müsse Konsequenzen haben.

Unterdessen hat das Entwicklungsministerium einen „Spiegel“-Bericht bestätigt, wonach die Entwicklungshilfeagentur GIZ afghanischen Ortskräften, die das Land nicht verlassen wollen, ein Jahresgehalt im Voraus zahlt. Es machte aber auch deutlich, dass die afghanischen Mitarbeiter damit nicht zum Bleiben gedrängt werden sollen. Aus rechtlichen Gründen müssten sie zwar im Gegenzug versichern, sich nicht in das Programm für die Rückführung von Ortskräften aufnehmen zu lassen. Sollten die Ortskräfte aber ihre Meinung ändern, könnten sie sich immer noch auf die Ausreiseliste setzen lassen, sagte ein Sprecher.

Die FDP-Verteidigungspolitikern Marie-Agnes Strack-Zimmermann nannte die Vorgehensweise auf Twitter „abstoßend“. Der FDP-Entwicklungspolitiker Christoph Hoffmann sagte, es sei „verächtlich“, wie sich die GIZ aus der Verantwortung stehlen wolle. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, nannte das Vorgehen „bitter“. „Ein weiterer Tiefpunkt im Handeln der Bundesregierung“, schrieb sie. Ähnlich äußerte sich die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Agnieszka Brugger: „Das ist so übel.“ dpa