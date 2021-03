Mainz. Herausforderer Christian Baldauf (CDU) durfte zwar als Erster antworten, doch die Auftaktfrage des TV-Duells der beiden Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt in Rheinland-Pfalz war wie geschaffen für Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD). Kurz vor der Sendung im Südwestrundfunk konnte sie verkünden, dass in dem Bundesland ab diesem Montag die Geschäfte aufmachen dürfen. Stolz verwies Dreyer darauf, dass Rheinland-Pfalz neben Schleswig-Holstein das einzige Bundesland ist, das mit einer stabilen Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen die Voraussetzungen dafür erfüllt. Zudem pries sie, dass es beim Impfen bundesweit an der Spitze liege. Baldauf konnte dem beim Thema Corona-Management mit Kritik an anfänglichen Schwierigkeiten bei der Registrierung für die Impfungen nur wenig entgegenhalten.

Das heißt aber keineswegs, dass der CDU-Spitzenkandidat bei der Runde insgesamt eine schlechte Figur gemacht hätte. Die Vorabfrage, warum er im Wahlkampf „so wenig Kante zeigt“, beantwortete er noch mit einem „So bin ich“, er lehne nun einmal persönliche Angriffe ab.

Doch dann übernahm Baldauf überraschend deutlich die Rolle des Angreifers, sprach von „viel Fassaden- und Symbolpolitik“, schlechten Noten aus der Wirtschaft für die Landesregierung und einem Nachholbedarf bei Unternehmensgründungen oder der Digitalisierung an den Schulen. Natürlich ist Dreyer Profi genug, um sich gegen die Angriffe zur Wehr setzen, wozu sie aber eine deutliche Überziehung ihres Redezeitkontos benötigte, die Baldauf süffisant mit „In der Kürze liegt die Würze“ kommentierte.

Die Grünen im Blick

Einen klaren Sieger konnte bei dem Fernsehduell der beiden Spitzenkandidaten auch in der anschließenden Analyserunde mit Experten niemand ausmachen. Eine Diskussion auf Augenhöhe und ein Remis gegen die in Rheinland-Pfalz überaus populäre Ministerpräsidentin ist für Baldauf durchaus ein Erfolg. Ob es aber reicht, um das Blatt noch zu wenden, ist eine andere Frage.

Kein Wort der Kritik ließ der CDU-Spitzenkandidat an den Grünen laut werden, auf die er wohl immer noch als Koalitionspartner hofft. Dagegen machte er FDP-Landeschef und Wirtschaftsminister Volker Wissing dafür verantwortlich, dass es im Land einen Sanierungsstau gebe. Die Liberalen noch aus der Ampelkoalition herauszubrechen, scheint Baldauf nicht mehr anzustreben.