Die wichtigsten Auslandseinsätze der Bundeswehr

Berlin. Rund 2900 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind derzeit an einem Dutzend Missionen im Ausland beteiligt und leiste an der Seite von Partnerländern einen Beitrag für internationale Sicherheit und Stabilität. Hier die wichtigsten Einsätze im Überblick (Stand 22. April):

Im Ausland sichern deutsche Soldaten unter anderem Ver-sorgungsrouten. © dpa

Afghanistan

Im Rahmen der Mission „Resolute Support“ bildet die Bundeswehr seit Januar 2015 unter anderem afghanische Soldaten aus. Das Kontingent besteht zur Zeit aus 1023 Männern und Frauen. Nach dem Sturz der radikalislamischen Taliban hatte die Nato schon Ende 2001 die „International Security Assistance Force“ (Isaf) in Afghanistan stationiert, an der auch Deutschland mit bis zu 5350 Soldaten beteiligt war. Im Jahr 2015 folgte dann die Ausbildungsmission.

Mali

941 Bundeswehrsoldaten sind derzeit Teil der UN-Mission „Minusma“, die den Friedensprozess in dem westafrikanischen Land unterstützen soll. Seit Jahren sind dort islamistische Terrorgruppen aktiv. Im Rahmen der Europäischen Trainingsmission „EUTM“ bildet die Bundeswehr zudem malische Streitkräfte aus. Der Einsatz in Mali zählt zu den gefährlichsten Missionen. Am vorigen Mittwoch beschloss das Bundeskabinett, beide Einsätze zu verlängern.

Syrien/Irak

Luftraumüberwachung sowie die Ausbildung von Führungskräften sind Teil des deutschen Beitrags zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Insgesamt sind mehr als 60 Nationen an der Mission beteiligt, zum deutschen Kontingent gehören 220 Soldaten.

Mittelmeer

Um das 2020 um ein Jahr verlängerte UN-Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen, nehmen 198 Soldaten an der Operation „Irini“ teil. Auf Grundlage der Resolution können die Mitgliedstaaten Schiffe in internationalen Gewässern vor der Küste Libyens inspizieren. Ihre Ziele sind die Stabilisierung des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes sowie die Unterstützung des UN-geführten politischen Friedensprozesses. Zudem ist die Bundeswehr Teil der Nato-Sicherheitsoperation „Sea Guardian“.

Libanon

135 Marinesoldaten sind zur Absicherung der libanesischen Küstengewässer im „Unifil“-Einsatz. Der maritime Verband soll vor allem Waffenschmuggel in den Libanon verhindern und zur Stabilität in der Region beitragen.

Kosovo

Mit derzeit 64 Männern und Frauen sichert die Bundeswehr als Teil der von der Nato geführten internationalen „KFOR“-Truppe die Unabhängigkeit des Kosovos. Deutsche Soldaten sind dort seit 1999.

Horn von Afrika

28 Marinesoldaten unterstützen die EU-Mission „Atalanta“, die Piraten am Horn von Afrika das Handwerk legen soll. Schiffe und Flugzeuge schützen unter anderem Konvois des Welternährungsprogramms nach Somalia.

Südsudan

Seit 2005 nimmt die Bundeswehr an einem UN-Einsatz zur Friedenssicherung im Südsudan teil. Vorrangiges Ziel ist die sichere Versorgung und der Schutz der Bevölkerung. Der Mission „Unmiss“ gehören derzeit 11 deutsche Soldaten an. dpa