Die vierte Welle und der Westen

Berlin. Große Sorge im Westen, relative Ruhe im Osten: Die vierte Corona-Welle scheint auf den ersten Blick ein Problem der alten Bundesländer zu sein. Von Bayern über das Rheinland und das Ruhrgebiet bis hoch nach Hamburg zieht sich das tiefrote Band der hohen Infektionszahlen, die Intensivstationen füllen sich wieder, Experten rechnen bereits wieder mit neuen Kontaktbeschränkungen. Gleichzeitig zeigt sich, dass derzeit auch die Impfquoten im Osten deutlich niedriger sind als im Westen.

Auch wegen Reisender, hier am Flughafen München, sind die Inzidenzen im Westen Deutschlands höher als im Osten. © dpa

Wie groß sind die Unterschiede zwischen Ost und West?

Ende vergangener Woche lagen die regionalen Inzidenzen in den meisten alten Bundesländern im Schnitt deutlich höher als in den neuen: Spitzenreiter war laut Robert-Koch-Institut das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Sieben-Tage-Wert von 130, gefolgt von Hamburg, Berlin und Bremen, Bayern, Hessen und dem Saarland mit Werten um die 80. Allein in Niedersachsen und Schleswig-Holstein waren die Zahlen etwas niedriger. Ganz anders die Lage im Osten: In Mecklenburg-Vorpommern lag die Inzidenz bei 30 – in den vier anderen Ländern sogar noch darunter.

Welche Gründe gibt es für das Gefälle bei den Neuinfektionen?

Im letzten Jahr begann die Pandemie in den alten Bundesländern. Viele dieser ersten Hotspots entstanden durch Reiserückkehrer, die sich etwa im Skiurlaub angesteckt hatten, der Karneval erwies sich als Superspreader-Ereignis. Dann schwappte die Welle nach und nach durchs Land und erreichte schließlich auch die neuen Länder. Diesmal scheint es wieder ähnlich zu laufen: In Berlin, Hamburg und NRW gingen die Sommerferien zu Ende und die Inzidenzen stiegen an. Doch das ist nicht allein der Grund.

„Es gibt mehrere Gründe für den großen Ost-West-Unterschied bei den Inzidenzen“, sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dieser Redaktion. „Erstens: In den alten Bundesländern leben viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die im Sommer in ihre Heimatländer reisen. Viele Infektionen gehen auf solche Verwandtenbesuche etwa in der Türkei oder im Kosovo zurück.“ Die RKI-Liste der am häufigsten genannten Infektionsländer wird aktuell angeführt von der Türkei, gefolgt vom Kosovo. „Zweitens: Im Westen des Landes leben viel mehr junge Menschen, unter denen die Inzidenzen wegen der schlechteren Impfquote deutlich erhöht sind. Drittens: Im Westen ist die internationale Mobilität insgesamt höher als im Osten. Sommerurlaub in Spanien, Frankreich oder Italien kommt hier öfter vor.“ Und schließlich dürfte es auch eine Rolle spielen, dass Städte wie Berlin und Hamburg, Köln, Frankfurt oder München viel mehr mit Städtetourismus, Kongress- und Tagungsreisenden zu tun haben.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), bestätigt vieles davon: „Das Durchschnittsalter ist höher, und viele Ältere sind eben bereits geimpft. Zudem sind die Regionen oft dünner besiedelt, die Grundmobilität ist geringer, das Virus verbreitet sich nicht so schnell.“ Hinzu kommt: „Sehr viele sind derzeit noch im Urlaub.“ In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Schulferien an diesem Wochenende zu Ende gegangen. Die Ruhe im Osten – sie könnte trügerisch sein.

Wie ist die Lage beim Impfen in den verschiedenen Teilen?

Hier zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Ost-West-Unterschied: Die Spanne reichte laut dem jüngsten RKI-Wochenbericht zuletzt bei den vollständig geimpften Menschen von rund 52 Prozent in Sachsen bis zu gut 71 Prozent in Bremen.

Generell ist die Sorge groß: In Deutschland macht sich Impfmüdigkeit breit. Der Anteil der vollständig immunisierten Bundesbürger sei mit rund 61 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (59 Prozent) weiterhin nur langsam gestiegen, heißt es im RKI-Bericht. Von Ende Juli bis Ende August legte die Impfquote lediglich um rund zehn Prozent zu. Insgesamt kommt sie damit am Ende des Hochsommers nicht an die Werte heran, die das RKI im Juli für wünschenswert erachtete. Nach der damals entworfenen Modellierung müssten mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Senioren ab 60 Jahre vollständig geimpft sein, damit eine ausgeprägte vierte Welle mit vollen Intensivstationen im Herbst und Winter unwahrscheinlich wird.

Was sind die Gründe für die schlechte Impfquote im Osten?

Auch in diesem Punkt sehen Experten mehrere Gründe: strukturelle und politische. So gebe es etwa in den östlichen Bundesländern weniger Großbetriebe, die über Betriebsimpfungen Tausende Menschen erreichen könnten, insgesamt sei die Dichte der Impfzentren und mobilen Angebote geringer. Eine Rolle spielt aber auch die politische Stimmungsmache gegen die Impfungen: Ostbeauftragter Wanderwitz sieht einen Zusammenhang zwischen vergleichsweise niedrigen Impfquoten und dem hohen Zuspruch für die demonstrativ impfskeptische AfD in diesen Regionen.

Wanderwitz fürchtet, dass die kommenden Wochen eine Trendumkehr bringen könnten: „Wenn die Schulferien in allen fünf neuen Ländern zu Ende sind, werden die Infektionszahlen mit großer Sicherheit deutlich steigen.“ Einmal, weil das Virus gerade hier auf eine im Vergleich zu den alten Ländern hohe Zahl von Ungeimpften treffe, aber auch deshalb, weil hier die Zahl derjenigen groß sei, die die Schutzmaßnahmen verweigerten. „Ich rechne damit, dass die Inzidenzen in den neuen Ländern in wenigen Wochen höher sein werden als jetzt in den alten. Ich fürchte, es wird dann kein Halten geben und wir werden ähnlich dramatische Verhältnisse haben wie im vergangenen Herbst.“