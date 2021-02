Berlin. Durchhalten – das ist die Losung der Bundeskanzlerin während des schon so langen Lockdowns. Schon in der Impfdebatte beschlich FDP-Chef Christian Lindner das Gefühl, dass Angela Merkel „die große Zahl der Menschen in unserem Land nicht abgeholt“ hat. Vielleicht muss die Fehlersuche im Corona-Management hier beginnen: in der Kommunikation. Seit Langem steht Merkel im Verdacht, eher den Tunnel als das Licht am Ende zu beschwören. Über die Fehlerinzidenz des Krisenmanagements:

Die vermaledeite Impfkampagne: Über die Impfaktion sagt Merkel, „im Großen und Ganzen“ sei „nichts schiefgelaufen“. Der Chef des französischen Pharmakonzerns Sanofi, Paul Hudson, sah das schon im April 2020 anders: Die Vorbereitungen in Europa seien zu langsam, die USA würden sich den ersten Zugriff auf die Impfstoffe sichern. Die Bundesregierung hatte es im Frühjahr versäumt, zügig Liefervereinbarungen mit Pharmaherstellern zu schließen und sich um Produktionskapazitäten zu bemühen – so wie die USA. In Berlin konzentrierte man sich auf die Forschungsförderung, ohne sie an konkrete Lieferzusagen zu knüpfen. Die Impfstoffbeschaffung legte man in die Hände der EU-Kommission. Das war im Sinne der europäischen Solidarität. Nach monatelanger Zögerlichkeit folgte das zweite Versäumnis: Das Gesundheitsministerium wurde einbezogen in die Gespräche der EU, sorgte aber nicht für Tempo. Die Kommission brauchte mehr als zwei Monate, um einen Vertrag mit Astrazeneca zu finalisieren. Ob wie versprochen bis September allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, ist inzwischen völlig offen.

Kein Plan, keine Perspektive: Am 3. März treffen sich Kanzlerin und Länderchefs wieder. Vielleicht wird der Lockdown gelockert, vielleicht auch nicht. So geht es seit Monaten. Ebenso lange beklagt der Virologe Hendrik Streeck, „dass wir es nicht schaffen, die Bevölkerung kommunikativ über die nächsten drei Wochen hinaus mitzunehmen“. Es fehle ein Langzeitplan. Ursprünglich hatten sich Kanzlerin und Länderchefs einen Fahrplan vorgenommen – nun wundert sich die Mainzer Regierungschefin Malu Dreyer. „Das Kanzleramt scheint gar nicht interessiert, über irgendwelche Lockerungsschritte zu sprechen“, kritisiert die SPD-Politikerin.

Parlament an den Rand gedrängt: Am Mittwoch das Update der Restriktionen, tags drauf ist Merkel im Bundestag. Man beachte die Reihenfolge. Und: Das Parlament wird nicht gefragt. Beim Bundesverfassungsgericht stehen 880 Verfahren zu Corona-Einschränkungen an. Ex-Gerichtspräsident Hans-Jürgen Papier hätte sich „nie vorstellen können“, dass so intensive Freiheitsbeschränkungen von der Exekutive allein beschlossen werden.

Die ungeschützten Alten: Erst seit wenigen Wochen fordern die Kommunen massiv Soldaten als Testpersonal für die Heime an – das Korrekturmanöver eines Versäumnisses. Seit Monaten weiß man, dass das Durchschnittsalter der Todesopfer bei über 80 Jahren liegt. Für den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit war es absehbar, dass diese Altersgruppe ein hohes Risiko hat. „Das ist wirklich sehr traurig.“ Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, freiwillige Helfer. „Das kostet etwas, ist aber im Vergleich zu den milliardenschweren Überbrückungshilfen leistbar“, sagte er Wissenschaftler dem „Hamburger Abendblatt“.

Wumms-Paket ohne Zustellung: Die Bundesregierung verspricht Wumms-Pakete. Häufig kommen Hilfen zu spät oder nicht an. Gelegentlich bricht sich die Realität Bahn. So wie neulich, als das Video einer Friseurin aus Dortmund viral geht: „Es ist noch keine Überbrückungshilfe angekommen . . . Jetzt werden wir alle im Stich gelassen.“ Der Eigentümer der Motel-One-Kette rechnet im „Stern“ vor: 100 Millionen Euro Verlust in 2020. Entschädigungszahlung: 50 000 Euro. Die Politik mache ihn „zum Wutbürger“, lässt ein Kinobesitzer in der „Berliner Morgenpost“ seinem Ärger freien Lauf.

Hü und hott: Friseure dürfen zum 1. März öffnen, andere nicht. Im Büro ist die Zahl der Kontakte nicht beschränkt, fürs Privatleben gilt die Ein-Freund-Regel. Überall gilt das Abstandhalten, aber die Fluggesellschaften dürfen den Mittelsitz in ihren Maschinen verkaufen. Widersprüche begleiten die Corona-Politik. Die Maßstäbe für Lockerungen wechseln. Erst verweist Merkel auf den R-Wert. Die nächste Warnmarke ist eine Inzidenz von 50 Neuinfizierungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Seit dem vergangenen Gipfel ist die 35 die neue 50. Schon der 50er-Wert war eine gegriffene Zahl – „im Grunde ein Kuhhandel“, so der Heinsberger Landrat Stephan Pusch. Merkel hatte die Marke damit begründet, dass die Gesundheitsämter bei höheren Inzidenzen kaum mit der Kontaktverfolgung nachkommen. Aber viele Oberbürgermeister widersprechen dieser Position. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Politik eines Besseren belehrt wird. „Auch der klassische OP-Mundschutz, den viele tragen, schützt sehr überschaubar, um es so zu formulieren“, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 11. März 2020. Inzwischen gilt die Maskenpflicht.

Maß verloren?: Virologe Streeck hält bereits die prinzipielle Herangehensweise der Politik für „problematisch“– nämlich: „unseren Gegner“ (Merkel) besiegen zu wollen. Er nennt es– eine Anleihe bei Sigmund Freud und der Psychoanalyse – die vierte Kränkung der Menschheit. Die erste war, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, die zweite die Evolution, die dritte, dass der Mensch triebgesteuert handelt. Nun soll er auch noch mit dem Virus leben. Nicht mit der Durchhaltekanzlerin.