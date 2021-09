„Die Scholz-SPD existiert nicht“

Berlin. Manfred Weber geht in die Offensive. Vor dem CSU-Parteitag, der an diesem Freitag in München beginnt, rät der Parteivize der schwächelnden Union zu mehr Selbstbewusstsein. Und gibt Auskunft über seine persönlichen Pläne.

Vizechef der CSU Manfred Weber ist 49 Jahre alt und CSU-Vizechef. 2014 wurde er Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament. Bei der Europawahl 2019 trat er als Spitzenkandidat der christdemokratischen EVP für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an, musste aber zugunsten Ursula von der Leyens zurückziehen. Weber ist verheiratet und Mitglied im Zentralratkomitee der Katholiken. zrb

Herr Weber, Sie haben mit der Ankündigung überrascht, dass Sie nicht mehr Präsident des Europäischen Parlaments werden wollen. Zieht es Sie nach Berlin?

Manfred Weber: Ich habe meine Ziele formuliert: Ich möchte als Nachfolger von Donald Tusk die Europäische Volkspartei führen. Ich möchte prägend mitgestalten, was Christdemokratie im nächsten Jahrzehnt auf diesem Kontinent ausmacht. Das sehe ich als meine Aufgabe. Wer sich heute in Europa umschaut, der weiß, dass die EU in einer schwierigen Lage ist. Wir brauchen jetzt wieder Kreativität und Innovation, neue Ideen und neue Projekte.

Hat Markus Söder nie gefragt, ob Sie der nächsten Bundesregierung angehören wollen?

Weber: CDU und CSU werden mit aller Kraft dafür kämpfen, dass wir bei der Bundestagswahl ein gutes Ergebnis bekommen und Armin Laschet Kanzler wird. Da stehen sicher Ministerämter nicht im Vordergrund. Im Herbst bewerbe ich mich erneut um den Vorsitz der größten Fraktion im Europäischen Parlament, und im Frühjahr wird dann der neue Vorsitzende der EVP gewählt. Über Gestaltungsmöglichkeiten kann ich nicht jammern.

Ihr Platz bleibt in Europa?

Weber: Ja, mein Platz ist in Europa.

Ob die Christdemokraten im Bundestag die größte Fraktion bleiben, ist mehr als ungewiss. Wie reagieren Sie auf den Absturz in den Umfragen?

Weber: Diese Wahl ist extrem herausfordernd. Was wir jetzt vor allem brauchen, ist Selbstbewusstsein. Wir wissen, dass wir es können. Das haben wir in den 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel gezeigt. Wir müssen noch mehr über Inhalte reden – und darauf hinweisen, dass die Scholz-SPD nicht existiert. Olaf Scholz wird uns auf den Plakaten präsentiert. Aber dahinter stehen ein anderes Gedankengut und völlig andere Politiker. Die SPD trägt den Mitte-Kurs, für den ihr Kanzlerkandidat wirbt, nicht mit. Scholz wäre deutlich kürzer im Amt als Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder. Wer Stabilität will, muss Union wählen.

Scholz taugt nicht als Schreckgespenst – auch nicht mit Saskia Esken an der Parteispitze.

Weber: Die SPD und Scholz sind zwei Paar Stiefel. Diesen Gedanken müssen wir jetzt in den Mittelpunkt stellen. Und wir müssen die Leute fragen: Wollen Sie, dass Kommunisten mitregieren? Dann werden viele sagen: Nein, das wollen wir nicht. Scholz muss klarstellen, was er jetzt macht: Ob er mit der Linkspartei regiert oder nicht.

Glauben Sie im Ernst, dass Deutschland aus der Nato austritt, wenn Scholz mit der Linkspartei regiert?

Weber: Es bringt auf jeden Fall Instabilität. Die chinesische und russische Führung würden sich darüber freuen. Die Debatte über die Drohnen-Technologie ist doch ein frappierendes Beispiel. Wir diskutieren ernsthaft die Frage, ob wir moderne Waffentechnologie anwenden oder nicht. Das ist haarsträubend! Wir reden über Militär. Das ist kein angenehmes Thema. Aber wer deutsche Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz schickt, muss ihnen Schutz und die modernsten Waffen an die Hand geben, die es auf dem Markt gibt. Dazu ist Rot-Rot-Grün nicht bereit. Dazu ist nicht mal die SPD bereit.

Die Union könnte notfalls ein Linksbündnis verhindern – indem sie als Juniorpartner in eine Scholz-Regierung eintritt.

Weber: Wir wollen die neue Bundesregierung führen. Und für uns ist klar: keine Zusammenarbeit mit der AfD und keine Zusammenarbeit mit der Linken. Diese Botschaft würden wir uns von der SPD auch wünschen. Ich sage ganz deutlich: Eine linke Regierung würde die Spaltung in Europa vertiefen. In Mittel- und Osteuropa werden gesellschaftliche Fragen diskutiert – und auch, wie es mit Europa weitergeht. Eine linke Bundesregierung stünde für einen Stil, der nicht zusammenführt, sondern belehrt. Dagegen würde Armin Laschet genau das machen, was Angela Merkel gemacht hat: Brücken bauen, für Zusammenhalt und Kompromisse werben. Dazu ist eine linke Regierung nicht in der Lage.

Woher wollen Sie die fehlenden Stimmen holen: aus der Mitte oder vom rechten Rand?

Weber: Christdemokraten und Christsoziale stehen in der Mitte und für die bürgerliche Rechte – das ist unser Platz in der Parteienlandschaft. Dort wollen wir möglichst viele Menschen überzeugen. Wir müssen aber gegenüber der AfD einen harten Kurs der Abgrenzung fahren. Und wir müssen die Menschen, die sie wählen wollen, wachrütteln.

Dazu wird es mehr als eine Rote-Socken-Kampagne brauchen.

Weber: Wir haben in Deutschland die Situation, dass vor jeder Synagoge Polizisten stehen und Menschen beim Gebet schützen, weil es unter anderem gewaltbereite Neonazis wieder gibt in diesem Land. Die bisherigen rechtsterroristischen Anschläge zeigen dies. Und die AfD zieht keinen Trennstrich zu diesem Gedankengut und diesen Kräften. Dazu kommen Forderungen nach einem Austritt aus der EU. Wir müssen als Demokraten klarstellen: Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, solange solche Typen noch in deutschen Parlamenten sitzen.