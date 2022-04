Mit einer Großoffensive im Osten ist Russlands Krieg gegen die Ukraine in eine neue brutale Phase getreten. Wie sind Putins Erfolgsaussichten?

Die Hafenstadt Mariupol ist seit dem 1. März vollständig von russischen Truppen eingeschlossen. © Victor/Xinhua/dpa

Dutzende Luftangriffe im Osten der Ukraine, ein letztes Ultimatum für die ukrainischen Soldaten in der eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol: Die russische Armee hat mit der erwarteten Großoffensive in der Ostukraine die zweite Phase des Angriffskriegs begonnen. Es könnte noch brutaler zugehen als bisher: „Die Schlacht um den Donbass wird an den Zweiten Weltkrieg erinnern“, prophezeit der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba.

Umfassende Panzergefechte, schwerste Luftangriffe: Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, befürchtet, dass viele Städte vollständig zerstört werden. „Es ist die Hölle“, klagte Hajdaj nach der ersten Angriffswelle. Das russische Verteidigungsministerium erklärte dagegen, es seien mit hochpräzisen Raketen und Artillerie rund 1300 militärische Stellungen im Donbass getroffen worden. Die Stadt Kreminna in der Region Luhansk wurde von russischen Truppen eingenommen.

Wie ist die Lage in Mariupol?

Am Dienstag verkündeten die russischen Streitkräfte für Mariupol, wo sich noch etwa 100 000 Menschen aufhalten sollen, eine einseitige Feuerpause. Zugleich öffneten sie einen „humanitären Korridor“ für einen sicheren Abzug der Ukrainer aus dem Stahlwerk Asowstal. In den unterirdischen Gängen des Werks haben sich schätzungsweise 2500 ukrainische Kämpfer verschanzt, aber auch Zivilisten suchen dort Schutz. Der russische Generaloberst Michail Misinzew gab allen, die ihre Waffen niederlegen, eine Garantie für „Leben, völlige Sicherheit und medizinische Versorgung“. Die ukrainischen Soldaten bekräftigten jedoch, „bis zum letzten Tropfen Blut“ weiter kämpfen zu wollen.

Welches Ziel verfolgt Russland?

Präsident Wladimir Putin braucht nach dem gescheiterten Angriff auf Kiew und dem Rückzug aus dem Norden der Ukraine dringend einen militärischen Erfolg. Deshalb soll sich die Armee jetzt auf die „Befreiung“ des Donbass konzentrieren – die russisch besetzten Gebiete sollen deutlich über die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk hinausgehen, mit der Einnahme von Mariupol hätte Russland zudem auch einen südlichen Korridor zu der seit 2014 besetzen Krim. Jedoch gibt es auf ukrainischer Seite die Sorge, dass Russland versuchen wird, weitere Gebiete des Landes zu besetzen.

Wie viele Soldaten setzt Moskau ein?

Für die neue Offensive hat die russische Armee in den vergangenen Wochen in großem Umfang Truppen verlegt. Westlichen Militärexperten zufolge stehen 60 000 bis 70 000 russische Soldaten in der Ukraine, konzentriert auf den Osten und Süden. Sollte Mariupol fallen, stünden Russland dann die bislang dort eingesetzten rund 10 000 Soldaten für die Offensive zur Verfügung. Außerdem hat Russland versucht, Tausende ausländische Kämpfer für die Offensive zu rekrutieren, etwa aus Syrien. Nach Geheimdienstberichten wurden auch Söldner der besonders berüchtigten Gruppe Wagner in die Region geflogen. Russlands Armee hat zusätzliche schwere Artillerie und Luftunterstützung in Frontnähe verlegt.

Ist die russische Armee jetzt besser vorbereitet als im Februar?

Offenbar nicht überall. „Es scheint, dass sie versuchen, aus ihren Fehlern zu lernen“, sagt der Sprecher des Pentagon, John Kirby. Aber das gelinge nur zum Teil: Die russische Armee kämpfe noch immer mit Problemen bei Logistik, Nachschub, dem Verbund von Luft- und Bodenoperationen, so das US-Verteidigungsministerium. Und auch nach der Ernennung des Generals Alexander Dwonikow zum Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine gebe es weiter Kommandoprobleme. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Militäranalysten des Washingtoner Instituts für Kriegsstudien. „Durch die schwere Artillerie und die Überzahl der Soldaten könnten die Angreifer voraussichtlich Bodengewinne erzielen“, heißt es in einem neuen Report. Dies werde aber einen hohen Preis fordern, also Verluste auch auf russischer Seite. Und: „Ein schneller und dramatischer Erfolg der russischen Offensive bleibt aber sehr unwahrscheinlich“, so die Analyse weiter. Dazu trage auch bei, dass die Kampfkraft der aus dem Norden in den Osten verlegten Truppen geschwächt sei, die Moral der Soldaten habe gelitten. Der ukrainische Geheimdienst berichtet von zunehmenden Befehlsverweigerungen in der russischen Armee.

Wie stark ist die ukrainische Armee?

Die ukrainische Armee ist zumindest gut vorbereitet auf die Abwehr der Offensive. Sie kennt das Gebiet, schließlich wird in der Ostukraine schon seit acht Jahren gekämpft. Die Truppen hier haben entsprechend starke Kampferfahrung, die Stellungen sind gut befestigt. Versuche Russlands, die ukrainischen Truppen durch Vorstöße aus dem Norden und Süden einzukesseln, sind bislang gescheitert.

Ist ein russischer Erfolg bis zum 9. Mai möglich?

Spekuliert wurde in den letzten Wochen, dass Wladimir Putin am 9. Mai, wenn in Moskau wie jedes Jahr der Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert wird, einen großen Sieg verkünden will. Das scheint nach Lage der Dinge nicht möglich, es sei denn, die russische Armee würden mit dem Einsatz von atomaren oder chemischen Massenvernichtungswaffen eine neue Eskalationsstufe wählen, wofür es aber keine Anzeichen gibt.