Die rote Welle bleibt aus

Im Frühjahr 2020 war Joe Biden politisch schon so gut wie tot. Der Start in die Vorwahlen zu seiner Präsidentschaftskandidatur war gründlich misslungen. Biden wirkte uralt. Die Demokratische Partei schaute bereits auf junge Gesichter. Wie das von Pete Buttigieg. Dann kam South Carolina. Bidens Bewerbung erfuhr über Nacht eine Frischzellenkur. Was folgte, war ein Durchmarsch bis ins Weiße Haus.

...