Berlin. Wenn zwei Züge aufeinander zurasen, ist das Gleis ein gefährlicher Arbeitsplatz. Das lässt sich derzeit auch auf die Lage in der Pandemie übertragen: Aus der einen Richtung kommen drängende Forderung nach Lockerungen der Corona-Auflagen. Und auf der anderen Seite breiten sich hoch ansteckende Virus-Varianten massiv aus. Just in dieser Situation schalten sich Bund und Länder am Mittwoch zusammen, um über neue Weichenstellungen in der Pandemie zu beraten.

Die Erwartungen an die Runde sind groß. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dürfte klar sein, wie sehr sich viele Menschen nach Lockerungen sehnen. Auch große Teile der Wirtschaft ächzen unter den Auflagen. Doch gleichzeitig mehren sich Warnungen vor übereilten Lockerungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa sagt, es dürfe keinen „Öffnungsrausch“ geben und keinen „Blindflug in die dritte Welle hinein“. So gleicht das weitere Vorgehen einer schwierigen Rechnung, in der es darum geht, hoffnungsvolle Entwicklungen gegen neue Risiken abzuwägen:

Impfungen

Am Mittwoch entscheidet sich, wie lange Läden und Gastronomie in den Innenstädten noch geschlossen bleiben. © dpa

Es ist der verlässlichste Weg aus der Corona-Krise. Anders als in der ersten Hochphase der Pandemie gibt es inzwischen mehrere Impfstoffe gegen eine Covid-19-Erkrankung. In Deutschland sind mit Biontech, Moderna und Astrazeneca bislang drei Wirkstoffe zugelassen, bald dürften weitere dazukommen. Die große Mehrheit der besonders anfälligen Pflegeheimbewohner in Deutschland hat nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereits eine Corona-Impfung erhalten.

Eine FAZ-Umfrage unter den großen Pflegeheimbetreibern hat jüngst ergeben, dass die Zahl der Infizierten, Erkrankten und Verstorbenen seit Beginn der Immunisierungskampagne deutlich zurückgeht. Senioren in Gemeinschaftsunterkünften gelten als besonders gefährdet für schwere und tödliche Verläufe. Dies gilt generell für Betagte und Hochbetagte. Inzwischen ist bei den Über-Achtzigjährigen die so genannte 7-Tage-Inzidenz geringer als im gesamten Bevölkerungsdurchschnitt.

Tests

Sie sind ein zusätzliches Instrument, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Mit kostenlosen Schnelltests durch geschultes Personal sowie mit Laientests aus dem Handel dürften bald sehr viel mehr Menschen in kurzer Zeit erfahren können, ob sie infiziert sind oder nicht. Mit diesem Wissen können sie ihr Verhalten entsprechend anpassen. Zwar gibt ein negatives Selbsttest-Ergebnis noch keine hundertprozentige Sicherheit. Dennoch wird es auch viele positive Befunde geben, die ohne Test unentdeckt geblieben wären. Nach neuen Vorschlägen des Bundesgesundheitsministeriums soll fortan jeder zweimal wöchentlich kostenlos einen Schnelltest durch geschultes Personal machen lassen können – etwa in Testzentren oder Praxen, aber auch bei weiteren Dienstleistern.

Disziplin

In Parks und an den Ufern von Flüssen und Seen ist es nicht zu übersehen: Die Menschen wollen sich nach Wochen der Isolation im Lockdown wieder treffen. Doch mehr Begegnungen bedeuten auch größere Ansteckungsgefahr. Es wächst die Sorge, dass es bald besonders in der Bevölkerungsgruppe der 40- bis 60-Jährigen zu mehr schweren Krankheitsverläufen kommen könnte. Aus anderen europäischen Ländern wisse man, dass eine durch neue Virusvarianten getriebene Infektionswelle „nicht nur ältere Patienten betrifft“, warnt die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna.

Auch jüngere, insbesondere Risikopatienten, seien gefährdet. „Wir reden hier von einem Viertel der Bevölkerung“, sagt Johna. Wenn die dritte Welle vergleichsweise ungebremst auf diese Menschen treffe, komme es zwangsläufig wieder zu einem Anstieg der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Öffnungen sollten daher „langsam und stufenweise erfolgen“. Johna betont: „Mit Vorsicht und sehr viel Disziplin bei der Befolgung der Hygienemaßnahmen könnte das gelingen.

Öffnungen

Friseure dürfen Kunden wieder Haare schneiden, in einigen Ländern sind Baumärkte und Gartencenter wieder offen. Auch Musikschulen dürfen wieder besucht werden. Zwar gelten weiterhin Abstandsgebote und Maskenpflicht. Trotzdem ist das Risiko von Ansteckungen größer als ohne Begegnungen. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, sagte unserer Redaktion: „Wir wollen, dass alle gesund bleiben – unsere Betriebe auch“, doch sei deren Gesundheit „aktuell existenziell angeschlagen“.

Um eine Gesundung zu ermöglichen, müsse die Politik „wirtschaftliches Leben wieder zulassen, wo immer das epidemiologisch verantwortbar und bei höchstmöglichem Gesundheitsschutz gewährleistet ist“.