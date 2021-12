Sie hatten in die Scheinwerfer des Lkw geblickt und das Scheppern und Krachen gehört, knapp überlebt. Und nun standen sie hier, Sascha Hüsges und sein Ehemann Hartmut, auf dem Breitscheidplatz in Berlin, zwischen niedergewalzten Verkaufsständen, inmitten der Toten und Verletzten, an jenem Ort also, der als Schauplatz des blutigsten islamistischen Anschlages in der Geschichte der Bundesrepublik

...