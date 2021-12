Die große Corona-Verwirrung

Berlin. Seit Tagen scheint es auf den ersten Blick eine leichte Entspannung zu geben: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt im Wochenvergleich nicht mehr an. Doch die Werte seien trügerisch, warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die hoch ansteckende Virusvariante Omikron alarmiert die Mediziner. Gleichzeitig radikalisieren sich die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Deutschland bietet an der Schwelle zum dritten Corona-Jahr ein Bild aus Verwirrung, Nervosität und politischem Streit.

Ein PCR-Test wird in einem Stuttgarter Labor für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet. Experten und Expertinnen gehen allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer aufgrund der Feiertage und der Ferien hoch ist.

Weiterhin Datenchaos

Die aktuellen Corona-Zahlen spiegelten nicht die Realität wider, gab Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu bedenken. Grund seien Meldeverzögerungen über die Weihnachtstage. Er sei zu der Einschätzung gekommen, „dass die tatsächliche Inzidenz derzeit zwei bis drei Mal so hoch ist wie die ausgewiesene“, sagte er. Vor allem der rasante Anstieg der Omikron-Variante bereitet dem Minister Sorge. Es sei mit einer Verdoppelung der Omikron-Fälle innerhalb von vier bis fünf Tagen sowie einem Anstieg der Fallzahlen insgesamt zu rechnen. Lauterbach deutete vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar weitere Krisenmaßnahmen an – und erwähnte dabei Kontaktbeschränkungen.

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, hält die unklare Datenlage für „mehr als peinlich“. Deutschland habe „ein riesiges Digitalisierungsproblem“.

Nicht vorbereitete Schulen

Die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben: Das forderte die Kultusministerkonferenz am Donnerstag. Bis auf Thüringen wollen alle Länder nach den Weihnachtsferien in den Präsenzunterricht starten. Für Karin Prien, CDU-Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, bleiben Distanz- und Wechselunterricht nur die „Ultima Ratio“. Hans-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbands, sieht dies anders. Wechsel- und Distanzunterricht seien nicht pauschal „untauglich“, sagte er unserer Redaktion. Auch seien Schulen für digitales Lernen „mit Sicherheit besser aufgestellt“ als noch vor einem Jahr. Ein „kurzer gesellschaftlicher Lockdown samt eng begrenzter Distanzunterrichtsphase nach den Ferien“ sei nicht von vornherein auszuschließen, wenn so die Corona-Welle gebrochen werden könne.

Schutz alter Menschen

Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) warnt auch davor, Seniorenheime erneut für Besucher zu schließen. „Eine absolutes Kontakt- und Besuchsverbot, wie wir es im letzten Winter erlebt haben, müssen wir wegen der negativen gesundheitlichen Folgen für die älteren Menschen unbedingt vermeiden“, sagte Spiegel dieser Redaktion. „Wir sind daher dabei, situationsangepasste Lösungen mit den Ländern, Trägerverbänden und Kostenträgern abzustimmen.“ Der beste Schutz für die Heimbewohner sei die Impfung plus Auffrischung.

Impfpflicht und Quarantäne

Kaum ein Thema ist in Deutschland so umstritten wie die Impflicht. Für Gesundheits- und Pflegeberufe hat der Bundestag bereits grünes Licht gegeben. Doch wesentlich kontroverser ist die noch nicht beschlossene allgemeine Impflicht. Vor allem in der FDP gibt es mit Verweis auf das im Grundgesetz garantierte Recht auf körperliche Unversehrtheit starke Vorbehalte.

Auch die Diskussion um die Quarantäne von Infizierten und Kontaktpersonen wird in Deutschland hitziger. Die Ausbreitung von Omikron wirft nach Einschätzung von Lauterbach die Frage nach einer Verkürzung der Quarantänedauer auf. Die Variante gilt zwar als viel infektiöser als Delta, die Krankheitsverläufe seien aber weniger schwer, heißt es in verschiedenen Studien. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält sogar eine Befreiung von dreifach Geimpften von der Corona-Quarantäne für möglich.

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt derzeit bei einer Ansteckung mit der Corona-Variante Omikron, dass sich Infizierte und ihre Kontaktpersonen für 14 Tage isolieren. Das schließt auch Geimpfte und Genesene mit ein. Mehrere Länder wie etwa die USA und Großbritannien haben hingegen die Quarantänedauer für Infizierte ohne Krankeheitssymptome bereits heruntergesetzt. Damit soll einem Personalmangel in Einrichtungen und Branchen vorgebeugt werden, die für die Grundversorgung und Sicherheit nötig sind.

Radikalisierung der Proteste

In Deutschland kommt es mittlerweile fast jeden Tag zu Protesten von Impfgegnern. Selbst wenn die Kommunen Demonstrationen wegen der Infektionsgefahr verbieten, gehen Tausende auf die Straße. Dabei nehme die Gewaltbereitschaft zu, klagt die Polizei. Experten führen die wachsende Aggressivität teilweise auf den Einfluss von Rechtsextremisten zurück.