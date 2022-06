Die Entschuldigung des Terroristen

Paris. Welche letzten Worte finden am Ende des Prozesses um die Pariser Terroranschläge vom 13. November 2015, die ihm auch nur annähernd gerecht werden? Dem Leid der Opfer und der Angehörigen, den Erwartungen einer ganzen Gesellschaft? Bevor am Mittwoch die Urteile fallen, hatten die 14 anwesenden Angeklagten noch einmal das Wort. Aufmerksamkeit erregte besonders Salah Abdeslam, der einzige Überlebende des Mordkommandos. Er bat die Opfer um Verzeihung. „Manche werden sagen, dass das nur eine Strategie ist, als könnte eine Entschuldigung gegenüber so viel Leid unehrlich sein“, sagte der 32-jährige Franko-Marokkaner.

Er gehörte zu zehn schwer bewaffneten Männern, die an jenem Abend unterwegs waren, um in einer abgestimmten Aktion das Fußballstadion Stade de France in Saint-Denis nördlich von Paris, mehrere Terrassen von Restaurants und Bars in der französischen Hauptstadt sowie die Konzerthalle Bataclan anzugreifen. 131 Menschen wurden getötet, Hunderte teils schwer verletzt, Tausende traumatisiert. Die mutmaßlichen Drahtzieher und Täter sind tot, doch mehrere Beteiligte und Helfershelfer standen fast zehn Monate lang vor einem Spezialgericht in Paris. Um den Justizpalast wurde seitdem eine Art Hochsicherheitszone eingerichtet.

Hunderte Nebenkläger, Experten und Zeugen, darunter auch Ex-Präsident François Hollande, kamen zu Wort. Eine Million Seiten zählte die Untersuchungsschrift. Das Gericht versuchte, das Terrorprojekt, seine Vorbereitung und Durchführung minuziös aufzuarbeiten. Bittere Anschuldigungen wurden gemacht, aber auch berührende Liebeserklärungen an Menschen, die nicht mehr da sind und jeden Tag fehlen. Es sei ein vorbildlicher Prozess gewesen, der nichts ausließ, sagte Arthur Dénouveaux, Vorsitzender des Opfer-Vereins Lifefor Paris: „Viele Nebenkläger wollen mit dem 13. November abschließen. Und erstmals seit sechseinhalb Jahren wird das nun vielleicht möglich sein.“

Die ersten Wochen lang sprachen die Opfer und die Angehörigen ausführlich über das Erlebte oder über die Getöteten – Ehepartner, Väter, Mütter, Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern, Freunde. Die Hinterbliebenen erzählten vom immensen Verlust, aber auch von der unerschütterlichen Liebe zu ihnen – ein scharfer Kontrast zum Hass der Dschihadisten und zur Dumpfheit der Männer in ihren Boxen, die sich oft in Widersprüche verstrickten oder auch ganz schwiegen.

Von den 20 Angeklagten waren sechs abwesend: Einer befindet sich in Haft in der Türkei, fünf Mitglieder der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) sind mutmaßlich tot. Die Staatsanwaltschaft forderte zwischen fünf Jahren Haft und lebenslänglich mit anschließender nicht verkürzbarer Sicherheitsverwahrung. Diese höchste Strafe wurde seit ihrem Bestehen 1994 nur viermal ausgesprochen und könnte Abdeslam treffen.

Ein ähnliches Strafmaß erwartet Abdeslams Kindheitsfreund Mohamed Abrini, der sowohl vor den Pariser Attentaten wie auch bei einem weiteren Anschlag derselben Terrorzelle im März 2016 in Brüssel in letzter Minute einen Rückzieher machte – ohne dies erklären zu können. Er empfinde viel Reue, denn er hätte „all das stoppen können“, sagte Abrini. „Es war sehr schwer für mich, die Opfer anzusehen.“ Auch weitere Männer auf der Anklagebank sollten sich an den Terrormorden beteiligen und wurden aus teils ungeklärten Gründen daran gehindert.