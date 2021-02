Berlin. Sie könne kein Pokerface, hat Angela Merkel 2017 bei einer Podiumsdiskussion der Frauenzeitschrift „Brigitte“ gesagt. Inzwischen zeigt sich: Die Kunst, Gefühle zu verbergen, will die Kanzlerin auch gar nicht mehr beherrschen.

Am Mittwochabend brachte die Kanzlerin recht unverblümt ihren Verdruss darüber zum Ausdruck, sich beim Bund-Länder-Gipfel in einem wichtigen Punkt nicht durchgesetzt zu haben. „Ich habe eigene Vorstellungen gehabt über das Öffnen von Kindertagesstätten und auch Schulen, die eher auf eine Öffnung zum 1. März gingen“, sagte sie bei der Pressekonferenz. „Aber ich weiß auch, dass wir in einem föderalen Staat leben.“ Das sei manchmal „mühselig“. Die Länder hatten der Kanzlerin das Zugeständnis abgenötigt, über die Öffnungen individuell entscheiden zu können.

Wer Merkels klare Worte noch für einen Ausrutscher nach fünfeinhalbstündiger Verhandlung hielt, wurde am Donnerstagmorgen eines Besseren belehrt. In ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag ging sie erneut auf Distanz zu den Länderchefs und -chefinnen. In der Frage der Schul- und Kitaöffnungen hätte sie sich gewünscht, „dass wir auch hier entlang der Inzidenz entscheiden“, wiederholte Merkel. Sie habe aber akzeptiert, dass es eine „eigenständige Kultushoheit der Länder gibt“. Das kann man durchaus auch als kleine Warnung verstehen: Wenn das hier schiefgeht – an mir hat es nicht gelegen.

Kurz vor Amtsende ist bei der Kanzlerin von Altersmilde nichts zu spüren. Allerdings hat auch noch kein deutscher Regierungschef vor ihr auf den letzten Metern seiner Kanzlerschaft mit einer solchen Herausforderung zu kämpfen gehabt. Angesichts der Pandemie hat sich Merkel früh auf einen Kurs festgelegt. An diesem hält sie unbeirrt fest. Ihr schnelles Drängen auf harte Maßnahmen dürfte ein entscheidender Grund dafür gewesen sein, dass Deutschland vergleichsweise gut durch die erste Welle kam. Die Kehrseite ist, dass die Kanzlerin immer weniger bereit ist, auf andere Positionen oder auch die Befindlichkeiten der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen.

So räumte sie in ihrer Regierungserklärung auch nur kurz Fehler ein. Das Leben mit dem Virus sei ein Lernprozess, sagte sie. „Lernen heißt nicht, von Anfang an immer alles richtig zu machen.“ Es heiße auch, „Einschätzungen zu korrigieren“. Das habe man zum Beispiel beim Tragen von Masken gemacht, das von der Regierung wie auch von Experten zunächst als nicht wirksam eingestuft wurde.

Die viel größeren Versäumnisse bei der Impfstoffbestellung ließ Merkel unerwähnt. Auch über die schleppende Auszahlung der Corona-Hilfen ging sie rasch hinweg. Unternehmen beklagen, dass teilweise noch nicht einmal die Novemberhilfen bei ihnen angekommen sind.

In ihrer Rede verteidigte Merkel, dass beim Gipfel statt eines konkreten Zeitpunkts für Lockerungen der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen vereinbart wurde. Wenn die Infektionszahlen „stabil“ darunter liegen, soll der Einzelhandel wieder öffnen dürfen. „Das Virus richtet sich nicht nach Daten, das Virus richtet sich nach Infektionszahlen“, sagte Merkel. Sie verwies darauf, dass die Zahl 35 bereits in Paragraf 28a des Infektionsschutzgesetzes steht. Dort heißt es: „Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind breit angelegte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Abschwächung des Infektionsgeschehens erwarten lassen.“

Allerdings hatten Merkel und andere Regierungspolitiker in den vergangenen Wochen die Inzidenzzahl 50 als Zielmarke genannt, unter die man kommen müsse. Dann seien die Infektionsketten wieder nachverfolgbar, so die Argumentation.

Mehrfach versuchte Merkel, dem Eindruck entgegenzuwirken, bei ihrer Corona-Politik die Menschen aus dem Blick verloren zu haben. „Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die Maßnahmen für jeden Bürger und jede Bürgerin bedeuten“, betonte sie. Angesichts der „großen Gefahr“, die von den Virusmutanten ausgehe, müsse allerdings noch ein wenig durchgehalten werden. Die vereinbarten Maßnahmen seien daher „erforderlich und verhältnismäßig“, sagte die Kanzlerin.