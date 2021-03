Berlin/Stuttgart. Die Affären um Profite von Bundestagsabgeordneten bei der Beschaffung von Corona-Masken setzen die Union unter Druck. „Wer als Volksvertreter versucht, in dieser Krise für sich persönlich Geld zu verdienen, muss das Parlament unverzüglich verlassen“, sagte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet dem „Südkurier“.

Immer schwereres Fahrwasser

Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder: „Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik“, twitterte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag. Kritik gab es auch aus der Opposition.

Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und inmitten der öffentlichen Diskussion um Corona-Pannen gerät die Union in immer schwereres Fahrwasser. Erstmals seit Ende März vergangenen Jahres rutschten CDU und CSU im „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ um weitere zwei Prozentpunkte auf 32 Prozent und damit unter ihr Bundestagswahlergebnis von 32,9 Prozent. Die SPD erhielt bei der wöchentlichen Umfrage des Kantar-Instituts im Auftrag der Zeitung 16 Prozent und blieb damit unverändert, ebenso die Linke (neun Prozent). Die Grünen (19), die AfD (zehn) und die FDP (neun) gewannen jeweils einen Punkt hinzu.

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte, dass der Mannheimer Abgeordnete Nikolas Löbel sein Bundestagsmandat erst Ende August aufgibt. „Erst in sechs Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun. Immer noch ein Vorteilsoptimierer“, schrieb er auf Twitter. Die Altersentschädigung für Bundestagsabgeordnete erhöht sich mit jedem Jahr der Mitgliedschaft um 2,5 Prozent der monatlichen Abgeordnetenentschädigung (derzeit 10 083,47 Euro), das wären 252 Euro. Das neue Parlament wird im September gewählt.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte: „Die Affären bei der Union sind keine Einzelfälle, das hat System.“ Die Union müsse jetzt ernsthaft aufklären und Konsequenzen ziehen. Dazu gehöre, dass die Union ihre „Blockadehaltung“ gegen schärfere Regeln und mehr Transparenz in Sachen Lobbygesetze, Nebenverdienste und Parteienfinanzierung beende. dpa/ZRB