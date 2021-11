Die CDU sucht den Erneuerer

Berlin. Schafft Friedrich Merz mit einem Team von Frauen und Männern an seiner Seite doch noch das Comeback? Oder gelingt es Norbert Röttgen, die meisten CDU-Mitglieder von sich zu überzeugen? Tritt eine Frau an oder gewinnt ein Überraschungskandidat, den niemand auf dem Zettel hat? Schon zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren sucht die CDU einen neuen Vorsitzenden. Seit Samstag können Bewerber nominiert werden, vom 4. bis zum 17. Dezember soll eine Mitgliederbefragung Klarheit über die Nachfolge des nach nur einem Jahr als Parteichef gescheiterten Armin Laschet bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Merz (65) und Röttgen (56) sind zwei Kandidaten im Gespräch, die nach der Rückzugsankündigung von Kanzlerin Angela Merkel vom Vorsitz 2018 schon im Rennen, aber teils mehrfach gescheitert waren. Merz hatte 2018 in einer Stichwahl gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren, im Januar dieses Jahres dann gegen Laschet. Röttgen erzielte damals im ersten Wahlgang immerhin einen Achtungserfolg.

Chancen für Linnemann

Friedrich Merz gilt als aussichtsreicher Kandidat für den CDU-Vorsitz. © dpa

Bisher hat sich allerdings noch kein Kandidat öffentlich aus der Deckung gewagt. Der „Spiegel“ berichtete am Sonntag, Merz habe am Samstagabend bei einem Auftritt vor dem Bundesverband der Lesben- und Schwulen in der Union zumindest angedeutet, dass er antreten wolle. „Ich neige dazu, das zu tun“, wurde Merz zitiert.

Hört man sich in der CDU um, bezweifeln viele, dass Merz der richtige Kandidat für die notwendige Erneuerung der Partei ist. Doch Alternativen zeichnen sich bislang kaum ab. Das gilt auch für Gesundheitsminister Jens Spahn (41), von dem es in der Partei heißt, es sei gut möglich, dass er auf eine erneute Kandidatur verzichte. Zu unwahrscheinlich sei es, dass er sich bei den Mitgliedern durchsetzen könne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Kompromisskandidat wird in der CDU öfter Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (53) genannt, auch dem Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann (44) wurden zeitweise Chancen eingeräumt. Linnemann ist zuletzt allerdings vor allem als Mitglied in einem Team Merz gehandelt worden. Brinkhaus dürfte sehr genau seine Chancen abwägen, denn viele sehen Merz bei den rund 400 000 Mitgliedern in der Pole-Position. Brinkhaus könnte darauf setzen, wenigstens den Fraktionsvorsitz zu verteidigen.

Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) ermunterte am Wochenende Parteifreundinnen, für den Vorsitz zu kandidieren – und brachte neben Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien die bisherigen Staatsministerinnen Annette Widmann-Mauz und Monika Grütters ins Spiel. Niedersachsens Vize-Vorsitzende Silvia Breher dürfte sich ebenfalls Chancen ausrechnen. Auch die bisherige stellvertretende Fraktionschefin Nadine Schön aus dem Saarland gilt als Talent mit Zukunft. Genauso wie die frisch in den Bundestag eingezogene Serap Güler – sie war Staatssekretärin für Integration in Laschets NRW-Kabinett. dpa