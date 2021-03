Stuttgart. Die Südwest-CDU hat nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Michael Wehner bei der Landtagswahl die Quittung für eine verpasste Erneuerung bekommen. Die Partei müsse sich personell neu aufstellen.

Michael Wehner ist Leiter der Außenstelle Freiburg der Landeszentrale für politische Bildung und Professor an der Uni Freiburg. Zu seinen Fachgebieten zählt die Landespolitik. Wehner (58) ist verheiratet. Hobbys sind Fußball und Jazz. pre

Herr Wehner, haben die Grünen und Winfried Kretschmann die Wahl gewonnen oder haben die CDU und ihre Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann verloren?

Michael Wehner: Das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Da die Grünen noch mal zwei Prozentpunkte zugelegt haben, sind sie schon die Gewinner dieser Wahl. Aber das hängt natürlich mit den Schwächen des Gegners zusammen. Und die beginnen bei der Spitzenkandidatin, die nicht die Alternative zu der alles überstrahlenden Person Winfried Kretschmann war.

Wo hat die CDU Fehler gemacht, die sie hätte korrigieren können?

Wehner: Es war seit der historischen Wahlniederlage von 2011 klar, dass die CDU jünger und weiblicher werden muss. Seither geht es auch um die Modernisierung ihrer programmatischen Positionen, um vor allem in den Großstädten wieder anschlussfähig zu werden. Das alles ist nur bedingt erfolgt. Dafür hat man am Sonntag wieder die Quittung bekommen.

Wie gefährlich ist es für die CDU, dass die Grünen die Direktmandate auf dem Land gewinnen?

Wehner: Vor zehn Jahren hätte es niemand für möglich gehalten, dass die Grünen einmal 58 Direktmandate gewinnen, zwölf mehr als 2016. Das dokumentiert die Wertschätzung auf dem Land und ihre gute Verankerung in der Fläche. Die Grünen sind mittlerweile in über 400 Gemeinderäten vertreten. Kretschmann ist ein wichtiger Faktor, aber die grünen Mandatsträger machen auch gute Arbeit vor Ort.

Die CDU hat in zehn Jahren von 39 auf 24 Prozent abgebaut. Wie kann die Partei den scheinbar unaufhaltsamen Trend bremsen?

Wehner: Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich die am Sonntag gewählte Mannschaft anguckt. Da gibt es viele verdiente und erfahrene Personen. Die symbolisieren aber nicht den Neuaufbruch mit Jungen und Frauen. Generalsekretär Manuel Hagel ist es am ehesten zuzutrauen, die Partei auf einen jüngeren und weiblicheren Kurs zu bringen.

Geben Sie jetzt einer Fortsetzung von Grün-Schwarz oder einer Ampelkoalition größere Chancen?

Wehner: Grüne und CDU kennen sich und haben einigermaßen gut zusammengearbeitet. Die Kabinettsposten sind nur durch zwei zu teilen. Mit der erstmaligen Gründung einer Ampelkoalition könnten die Grünen demonstrieren, dass sie anschlussfähig in alle Richtungen sind. Das wäre strategisch ein wichtiges Signal Richtung Bundestagswahl. Es ist schwierig einzuschätzen, ob sich der zu Grün-Schwarz tendierende Ministerpräsident durchsetzen kann oder die Jungen in der Parteiführung, die eher die Ampel haben wollen.

Rechnen Sie damit, dass Kretschmann fünf Jahre bleibt?

Wehner: Es muss ja irgendwann ohne ihn gehen. Das Regieren ist im höheren Alter so anstrengend, dass er vielleicht aufhören will. Das kann den Grünen Verluste bringen. Strategisch anzuraten wäre es aus Sicht der Partei, den Wechsel vor der nächsten Wahl zu vollziehen. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin sollte sich noch ein, zwei Jahre vor der nächsten Wahl im Amt profilieren und bekannter machen können.