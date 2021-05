Auf getrennten Parteitagen haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg jeweils mit breiter Mehrheit den Koalitionsvertrag gebilligt und damit den Weg geebnet für die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren. Am kommenden Mittwoch kann sich damit Winfried Kretschmann erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Zwei Monate nach der Landtagswahl wird mit der anschließenden

...