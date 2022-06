Die Antwort auf Russlands Drohungen

Brüssel. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs herrscht in Osteuropa eine große Sorge: Will der russische Präsident Wladimir Putin nach der Ukraine weitere Länder angreifen, Polen etwa oder die baltischen Nachbarn? So befürchtet es nicht nur der polnische Premier Mateusz Morawiecki.

Putin gießt jetzt gezielt Öl ins Feuer und erhebt Anspruch auf einen russischen Herrschaftsbereich, wie ihn einst Zar Peter der Große vor drei Jahrhunderten regierte: Dafür müsste sich Russland das Baltikum, Finnland und Teile Polens einverleiben. Im russischen Parlament hat der Putin-Unterstützer Jewgeni Fjodorow einen Gesetzesentwurf zur Aberkennung der Unabhängigkeit Litauens eingebracht. Die Drohungen hinterlassen Spuren in Osteuropa. Neun östliche Nato-Staaten fordern jetzt alarmiert eine massive Stärkung der sogenannten Nato-Ostflanke.

Kurzfristig ist Russland nach Einschätzung westlicher Militärs zwar keine Gefahr: Ein Großteil der verfügbaren Streitkräfte ist im Krieg gegen die Ukraine gebunden, die Verluste an Soldaten und Material sind hoch, für weitere militärische Einsätze fehlen die Kapazitäten. Aber, heißt es im Nato-Hauptquartier in Brüssel: „Es wäre ein Fehler, die russische Armee abzuschreiben.“

Längst hat die Nato reagiert. Im Eiltempo hat die Allianz die Ostgrenze massiv aufgerüstet. Die Zahl der Soldaten unter direktem Nato-Kommando an der östlichen Flanke hat sich auf 40 000 verzehnfacht. In allen acht Grenzstaaten stehen sogenannte Nato-Battlegroups, vor dem Krieg waren es vier. Zudem ist die schnelle Eingreiftruppe der Allianz mit bis zu 40 000 Soldaten in Alarmbereitschaft. Alles in allem befinden sich zwischen Ostsee und Schwarzem Meer nun 330 000 Soldaten aufseiten des Westens.

Auch nach einem Ende des Ukraine-Kriegs bleibt die Bedrohung nach Einschätzung westlicher Militärs für viele Jahre oder Jahrzehnte hoch. Bei einem Nato-Gipfeltreffen in zwei Wochen in Madrid wollen die 30 Staats- und Regierungschefs die dauerhafte Verstärkung der Ostgrenze besiegeln und ein Bekenntnis zur Abschreckung Russlands und zur Bündnissolidarität abgeben.

Russland gilt nun offiziell als Sicherheitsgefahr, was auch eine massive Aufrüstung der Luftabwehr vor allem gegen Kurz- und Mittelstreckenraketen nach sich ziehen soll. Beschlossen werden soll aber vor allem der Aufbau von zusätzlichen Brigaden mit jeweils 3000 bis 5000 Soldaten in den Nato-Ostländern.

Sicherheitsabkommen berührt

Deutschland könnte eine Vorreiterrolle spielen. Derzeit führt die Bundeswehr in Litauen ein Nato-Bataillon mit 1600 Soldaten, davon 1000 aus Deutschland. Zusätzlich soll die Bundeswehr nun eine Brigade stellen, der nach vorläufigen Überlegungen etwa 3000 deutsche Soldaten angehören würden. Ähnliche Pläne gibt es in unterschiedlichen Reifestadien für die gesamte Ostflanke: Gibt der Gipfel in Madrid grünes Licht, wird die Nato bald zusätzlich bis zu 40 000 Soldaten in Russlands Nähe stationieren oder in Einsatzbereitschaft halten.

Das Konzept würde allerdings ein Sicherheitsabkommen mit Moskau von 1997 tangieren: In der Nato-Russland-Grundakte hatte die Allianz zugesagt, nicht dauerhaft substanzielle Kampftruppen in den östlichen Nato-Ländern zu stationieren. Auf die Stationierung von Atomwaffen an der Ostgrenze will das Bündnis vorerst weiter verzichten.

