Die Angst vor der Einberufung

„Sie können weiter ruhig auf Dienstreise nach Krasnodar oder Omsk fahren, aber ich würde Ihnen nicht raten, in türkische Kurorte zu fahren – erholen Sie sich lieber in den Badeorten der Krim und des Gebiets Krasnodar“, sagte Andrej Kartapolow, der Leiter des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament am Mittwoch, kurz nach der Rede von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Da waren viele

...