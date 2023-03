Den Wind in den Haaren spüren und trotzdem ohne Angst über die Straße gehen können: Ein Wunsch, für den die 23-jährige Matha C. (Name von der Redaktion geändert) in Teheran seit Monaten protestiert. Die Studentin ist eine der vielen Iranerinnen, die seit dem vergangenen Jahr in der Öffentlichkeit kein Kopftuch mehr tragen und sich mit dieser stummen Geste gegen das Regime auflehnen.

Die

...