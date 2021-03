  Die Angst der Union vor dem Absturz

Mit einem 10-Punkte-Plan will die Union den Schaden nach Bekanntwerden lukrativer Maskendeals zweier Parlamentarier und der Aserbaidschan-Affäre von CDU-Mann Mark Hauptmann begrenzen. Bundespräsident Steinmeier spricht von „schäbigem“ Verhalten.

Die Maskenaffäre in der Union hat die Staatsspitze erreicht – zumindest auf rhetorischer Ebene. Kein Geringerer als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sah sich am Freitag genötigt, jenen Abgeordneten von CDU und CSU öffentlich die Leviten zu lesen, die im Verdacht stehen, bei Masken- und Ausrüstungsgeschäften in der Pandemie Kasse gemacht zu haben. Die bekannt gewordenen Fälle persönlicher Bereicherung verdienten nicht nur Empörung, „sie sind Gift für die Demokratie“, sagte das Staatsoberhaupt in einer Rede bei einem Digitalkongress der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Steinmeier brauchte CDU und CSU namentlich nicht einmal zu erwähnen. Jeder weiß, dass der präsidiale Rüffel sich zuallererst an die Unionsfraktion im Bundestag richtet, die in den vergangenen Tagen gleich drei Abgeordnete durch angekündigte oder schon vollzogene Mandatsniederlegung wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, Vorteilsannahme oder anrüchiger Lobbyarbeit für autokratische Staaten wie Aserbaidschan verloren hat. Vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an diesem Sonntag herrscht in der CDU höchste Alarmstimmung. „Ich weiß gar nicht, was nach Super-GAU als Steigerung kommt“, meinte ein Unionsabgeordneter angesichts der Enthüllungen.

Längst geht es nicht mehr ausschließlich um Deals mit Corona-Schutzausrüstung, bei denen die Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (bisher CSU) und Nikolas Löbel (bisher CDU) gegen Zahlung hoher Provisionen sich eine goldene Nase verdient haben sollen. Mit dem Mandatsverzicht des Thüringer CDU-Abgeordneten Mark Hauptmann, der sich in einer eigenen Wahlkreiszeitung Anzeigen unter anderem vom autokratischen Regime aus Aserbaidschan bezahlen ließ und auch bei anrüchigen Geschäften zur Maskenbeschaffung tätig gewesen sein soll, ist der Fokus längst auf ein breites Geflecht an Nebenverdiensten und lukrativen Lobbytätigkeiten ausgeweitet worden.

Schärfere gesetzliche Regelungen

Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet steht ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl vor einer Situation, die für die Christdemokraten mindestens so bedrohlich werden könnte wie die Parteispendenaffäre zum Ende der Ära Kohl. Die Unionsspitze versucht, mit Blick auf den Wahlsonntag zu retten, was zu retten ist. Am Freitag um 18 Uhr lief eine Frist für jene Ehrenerklärungen ab, in denen die Abgeordneten von CDU und CSU versichern sollten, sich nicht an Geschäften mit Schutzausrüstung bereichert zu haben. Am frühen Abend gab die Fraktionsführung bekannt, alle Abgeordneten hätten unterschrieben. In einem Brief von Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an die Mitglieder loben beide, diesen hätten damit „klargestellt, dass sie in der Corona-Pandemie mit aller Kraft dafür gearbeitet haben, die Krise zu bewältigen, Bürgern zu helfen und Unternehmen zu unterstützen, ohne einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen.“

Schon am Vormittag hatten Brinkhaus und Dobrindt einen Zehn-Punkte-Plan für mehr Transparenz vorgelegt. Ziel seien schärfere gesetzliche Regelungen. „Zukünftig sollen Abgeordnete des Deutschen Bundestages ihre Nebenverdienste ab 100 000 Euro auf Euro und Cent genau angeben“, heißt es in dem Papier, das dieser Redaktion vorliegt. Abgeordnetenbestechung oder -bestechlichkeit solle als Verbrechen und nicht mehr als Vergehen geahndet werden. Die Mindeststrafe solle auf ein Jahr Freiheitsstrafe erhöht werden.

SPD und Grüne kritisieren, das Aufwachen von CDU und CSU, die jahrelang härtere Transparenzregeln für Lobby- und Nebentätigkeiten blockiert hätten, erfolge reichlich spät und sei unglaubwürdig. Dazu kommt das Bashing aus Schloss Bellevue. Steinmeier erklärte, Millionen Menschen verlören in der Pandemie Einkommen und ängstigten sich um die Gesundheit und das Leben ihrer Familien: „Und müssen dann hören, dass ausgerechnet Abgeordnete die Hand aufhalten, bevor der bescheidene medizinische Schutz in Gestalt von Gesichtsmasken die Menschen überhaupt erreicht.“

Für den möglichen Kanzlerkandidaten Laschet spitzt sich die Lage zu. Ein schwaches Abschneiden der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann man ihm kaum anlasten – dafür ist er zu kurz im Amt. Sollte das durch das angreifbare Krisenmanagement der Bundesregierung angeknackste Vertrauen der Bevölkerung in die Union weiter erodieren, steht der Partei ein heißer Wahlkampf um das Kanzleramt bevor.

Unterdessen droht Laschets Autorität als Aufräumer Schaden zu nehmen, weil zu Hause in Nordrhein-Westfalen die „Van-Laack-Affäre“ weiter Kreise zieht. Das Mönchengladbacher Mode-Unternehmen kündigte im „Spiegel“ an, bei der Landesregierung einen „relevanten Schaden“ geltend machen zu wollen. Van Laack hatte ohne Ausschreibung millionenschwere Aufträge für Schutzausrüstung erhalten. Nach Beschwerden von Wettbewerbern sollte die Lieferung von 1,25 Millionen Stoffmasken für die Polizei noch einmal korrekt ausgeschrieben und schließlich komplett storniert werden, weil die Ordnungshüter längst medizinischen Mund-Nasen-Schutz bevorzugen. Van Laack hat seine Ware aber mit Landeswappen bedrucken lassen. Politisch brisant ist die Angelegenheit für Laschet, weil er persönlich auf Vermittlung seines Sohnes den Kontakt zum Firmenchef gesucht hatte. Johannes Laschet ist als Influencer-Model seit Jahren mit dem Mode-Unternehmen geschäftlich verbandelt.