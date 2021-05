Die Angst der CDU vor den Ostwählern

Magdeburg. Die alte Dame hat geduldig gewartet. Schon kurz nach zwei Uhr war sie mit ihrem Rollator da, am Bauhaus-Museum in Dessau, und eigentlich müsste sie längst weiter zu ihrem Massagetermin. Aber CDU-Chef Armin Laschet hat sich angekündigt, und von ihm will sie unbedingt ein Autogramm. Deshalb steht sie vor dem Museum, gemeinsam mit dem Tross von angereisten Journalistinnen und Journalisten.

„Nicht in der Demokratie angekommen“ Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), sieht bei Menschen in Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien als im Westen. „Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind“, sagte Wanderwitz dem „FAZ-Podcast für Deutschland“. Ein Teil der Bevölkerung habe „gefestigte nichtdemokratische Ansichten“. Nach seiner Einschätzung sei ein geringer Teil der AfD-Wähler „potenziell rückholbar“. Es bleibe nur Bildungsarbeit und das Hoffen „auf die nächste Generation“. Die CDU dürfe sich nicht von der AfD treiben lassen und müsse sich auf den politischen Wettbewerb mit anderen Parteien fokussieren, forderte Wanderwitz. dpa

Das Warten lohnt sich: Als Laschet um drei Uhr am Freitagnachmittag ankommt, nimmt er sich Zeit für ein kurzes Gespräch und eine Signatur. Die alte Dame hat ihr Autogramm – und Laschet einen freundlichen Auftakt für eine schwere Reise: Denn der Unionskanzlerkandidat ist nach Sachsen-Anhalt gekommen, um seine umfragegebeutelten Parteifreunde vor der Landtagswahl am Sonntag zu unterstützen.

Laschet ist nicht der Einzige, der für den Wahlkampfendspurt in das ostdeutsche Bundesland gereist ist. In den letzten Tagen vor der Abstimmung tritt sich die bundespolitische Prominenz zwischen Salzwedel und Halle auf die Füße. SPD, Grüne, FDP und Linke schicken Spitzenpersonal. Doch keine andere Partei bot hier in den letzten Wochen so viele Schwergewichte auf wie die Union: Gesundheitsminister Jens Spahn, Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder, Wirtschaftsminister Peter Altmaier waren schon da, Agrarministerin Julia Klöckner hat sich angekündigt. Und der neue Parteichef bleibt am letzten Wochenende vor der Wahl gleich zwei Tage.

Es ist die Angst vor der AfD, die die Christdemokraten an die Elbe zieht. In den letzten Umfragen lag die CDU konsequent unter 30 Prozent – und in einem Fall mit 25 Prozent sogar einen Punkt hinter der Rechtsaußenpartei. Dass die AfD hier am Sonntag stärkste Kraft wird, ist nicht ausgeschlossen. Nicht nur für die Landes-CDU wäre das eine Katastrophe. Auch Kanzlerkandidat Laschet würde es wenige Monate vor der Bundestagswahl in Bedrängnis bringen.

Eine Art politisches Testgelände

Sachsen-Anhalt war seit der Wende eine Art politisches Testgelände. Aber in den vergangenen 20 Jahren, sagt Sven Schulze, Landeschef der Partei, habe die CDU immer den Ministerpräsidenten gestellt. Und bei den letzten beiden Bundestagswahlen hat Sachsen-Anhalt nur CDU-Direktkandidaten nach Berlin geschickt. Schulze sagt das, weil er ein bisschen das Gefühl hat, sie würden in Berlin nur nach Magdeburg schauen, wenn Ärger droht. Letztes Jahr zum Beispiel, als ein Streit über die Erhöhung der Rundfunkgebühr fast die Koalition zerriss. Oder als zwei Landtagsabgeordnete – einer immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender – ein Papier schrieben, in dem sie davon fabulierten, das „Soziale“ wieder mit dem „Nationalen“ versöhnen zu wollen.

Umgekehrt hatten sie in Magdeburg zuletzt mit den Zähnen geknirscht, weil der CDU-Bundesvorstand für Laschet als Kanzlerkandidaten stimmte – der konservative Verband hatte auf Söder gehofft. Wie viel Bundespolitik steckt also in der Katerstimmung? Ministerpräsident Haseloff machte gerade in der „Welt am Sonntag“ die Corona-Bundesnotbremse dafür verantwortlich. Dieses Gesetz habe „sicher ungewollt den rechten Extremisten in die Hände gespielt“, sagte er.

CDU-Landeschef Schulze ist vorsichtiger. „Der ein oder andere Prozentpunkt in den Umfragen hängt natürlich davon ab, ob es in Berlin aus unserer Sicht gute oder schlechte Nachrichten gibt“, sagt er. Aber er sei kein Freund davon, die Hauptschuld bei anderen zu suchen, wenn es nicht laufe. Aus seiner Sicht ist jedenfalls klar: Wer in Sachsen-Anhalt verhindern wolle, dass die AfD die Wahl gewinnt „und damit unser Bundesland deutschlandweit in ein schlechtes Licht rückt“, der müsse CDU wählen. „Denn nur die CDU hat die Chance, stärker als die AfD zu werden.“ Anhänger anderer Parteien, so die Hoffnung bei der CDU, könnten für Haseloff stimmen, um einen Sieg der AfD zu verhindern. Doch danach sieht es kurz vor der Wahl nicht aus: Davon, dass SPD und Linke derzeit nur knapp über der Zehn-Prozent-Marke liegen, profitiert die CDU nicht.

Andere freuen sich über Zuwächse: die FDP etwa, die mit acht Prozent in den Umfragen darauf hoffen kann, zum ersten Mal seit 2011 wieder in den Landtag einzuziehen. Und die Grünen, die 2016 mit 5,2 Prozent ins Parlament kamen, haben in diesem Jahr eine echte Chance auf ein zweistelliges Ergebnis.

Doch keine dieser Parteien kommt in die Nähe der AfD. In fünf Jahren Kenia-Koalition, die als „Bollwerk gegen rechts“ gedacht war, ist die Partei im Land nicht schwächer geworden. Und erst recht nicht weniger radikal. Der Landesverband, auch innerhalb der AfD weit rechts außen, wird dafür von gut einem Viertel der Menschen unterstützt.

„Schluss mit Multikulti“

Am Freitagabend hat die AfD zu einer Kundgebung nach Haldensleben eingeladen, eine halbe Stunde von Magdeburg entfernt. Anders als die anderen Parteien verzichtet die AfD wegen Corona nicht auf größere Veranstaltungen. 200 bis 300 Leute haben sich an diesem Abend auf dem Marktplatz versammelt, Maske trägt kaum jemand. Sie sind gekommen, um einen zu hören: Björn Höcke aus Thüringen, Galionsfigur der extremen Rechten in der Partei.

„Björn kommt, Björn kommt“, singsangt eine ältere Frau aufgeregt, als der Moderator nach mehr als einer Stunde den Landeschef der AfD-Thüringen ankündigt. Und Höcke liefert, was sie hier hören wollen: „Schluss mit Multikulti“, Massenabschiebungen, eine „Willkommenskultur“ für deutsche Kinder. Nach der Rede wird er von Fans umringt, macht Fotos, führt Gespräche. Und er gibt Autogramme – sehr viele mehr als Laschet.