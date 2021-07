Deutschland um Freiheit besorgt

Berlin. Die Bundesregierung sieht die Absetzung der Regierung und die Aussetzung der Parlamentsarbeit in Tunesien durch den Präsidenten mit Sorge. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte am Montag in Berlin, es sei wichtig, „schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren“. Sie mahnte die Wahrung der Freiheitsrechte an, die die wichtigste Errungenschaft der tunesischen Revolution vor rund zehn Jahren seien.

Kais Saied Anfang Juni im EU-Hauptquartier in Brüssel. © dpa

Der tunesische Präsident Kais Saied hatte am Sonntag den Ministerpräsidenten abgesetzt, die Regierungsgeschäfte übernommen und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt.

Von einem „Putsch“ will die Bundesregierung nicht sprechen. Der Staatspräsident begründe sein Vorgehen gegenüber dem Parlament mit Artikel 80 der Verfassung, was das Auswärtige Amt als „recht weite Auslegung“ sehe. Die Arbeitsfähigkeit auch des Parlaments müsse schnellstmöglich wieder hergestellt werden. Der deutsche Botschafter führe bereits Gespräche mit dem Außenministerium in Tunis.

„Geht in Richtung Staatsstreich“

Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tunis, Holger Dix, sagte dem Evangelischen Pressedienst am Montag: „Das Parlament ist de facto entmachtet worden“. In der Nacht habe das Militär das Parlament umstellt, der Parlamentspräsident sei gar nicht mehr hineingelassen worden. Auch die Regierungszentrale in der Innenstadt sei vom Militär umstellt worden. „Seit gestern steht eine autoritäre Regierung an der Spitze Tunesiens.“ Das Vorgehen „geht in Richtung Staatsstreich“. Wenn Saied den jetzt verursachten Schaden für die Demokratie verringern wolle, müsse er vorgezogene Neuwahlen ausrufen. dpa

