Deutsche Soldaten schwer verletzt

Gao/Berlin. Schocknachricht für die Bundeswehr: Bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali sind am Freitag zwölf deutsche Soldaten der UN-Mission „Minusma“ verletzt worden, davon drei schwer. Zwei befänden sich in stabilem Zustand, einer sei am Freitag operiert worden, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin. Die Attacke auf eine Patrouille ereignete sich 180 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao, wo die Bundeswehr ein Feldlager unterhält.

Kramp-Karrenbauer sprach von einem „Selbstmordanschlag“, bei dem noch ein weiterer UN-Soldat verletzt worden sei. Ein Evakuierungsflugzeug der Luftwaffe solle die Verwundeten bereits am Samstagmorgen nach Deutschland zurückfliegen. Ein Sicherheitsbeamter vor Ort in Mali erklärte, dass der am Freitag attackierte „Minusma“-Verband erst am Vortag seinen Stützpunkt aufgebaut hatte, um ein durch eine Landmine beschädigtes UN-Fahrzeug zu sichern.

Die Bundeswehr ist derzeit mit rund 900 Soldatinnen und Soldaten an der „Minusma“-Mission der Vereinten Nationen beteiligt. Die Obergrenze liegt bei 1100 Männern und Frauen aus Deutschland. Die Mission mit insgesamt 13 000 Kräften aus Dutzenden Ländern hat den Auftrag, Mali zu stabilisieren. Die Bundeswehr übernimmt unter anderem Aufklärungsaufgaben.

Die politische Situation in dem Land ist seit 2012 von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahelzone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen. Der UN-Einsatz hat auch zum Ziel, dass Westafrika nicht in eine Ansammlung gescheiterter Staaten zerfällt, was einen noch viel größeren Ansturm an Migranten auslösen könnte als bislang. In der Vergangenheit führte eine der zentralen Flüchtlingsrouten von Niger nach Libyen, wo Tausende Menschen dann in Lagern landeten oder in klapprigen Booten über das Mittelmeer fuhren.

Hauptlast ruht auf Frankreich

Zusätzlich zu „Minusma“ ist die Bundeswehr an einer Ausbildungsmission (EUTM) in Mali beteiligt. Dabei handelt es sich um einen Einsatz von EU-Ländern, der die malischen Streitkräfte im Kampf gegen islamistische Milizen trainieren soll. Die Zahl deutscher Kräfte bei EUTM wird von derzeit 450 auf 600 aufgestockt, weil die Bundeswehr im Juli die Führung übernimmt. Ziel ist unter anderem, in Zentral-Mali bis Ende des Jahres ein militärisches Ausbildungszentrum zu eröffnen. Die militärische Hauptlast in der Region trägt jedoch Frankreich.

Bislang waren im Rahmen des Anti-Terror-Einsatzes „Barkhane“ 5100 französische Soldaten aktiv. Erst am Montag waren sechs französische Kräfte bei einem Bombenanschlag in der zentralmalischen Stadt Gossi verletzt worden.

