Deutliche Forderungen an Parteien

Berlin. Kurz nach Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP haben Tausende Demonstranten in Berlin einen besseren Klimaschutz gefordert. Rund 20 000 Menschen zogen nach Angaben der Bewegung Fridays for Future vom Brandenburger Tor aus durch das Regierungsviertel. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Zahl von 10 000 Teilnehmenden nahezu erreicht, konkret sprach er von einer „hohen vierstelligen“ Zahl. Die Polizei sprach von einem „überwiegend störungsfreien Verlauf“ der Demonstration. Nach deren Ende kam es jedoch zu Blockaden vor den Zentralen der drei Parteien, die am Vortag Koalitionsverhandlungen aufgenommen hatten.

Die Demonstration in Berlin verlief überwiegend friedlich. © dpa

Die größte davon war vor der SPD-Parteizentrale in Kreuzberg: Rund 200 Menschen blockierten die Kreuzung vor dem Willy-Brandt-Haus, auf der auch ein Traktor abgestellt wurde. Es handele sich um eine Blockade-Aktion von Friday for Future, wie eine Sprecherin der Bewegung sagte. Auch vor der Parteizentrale der Grünen versammelten sich laut Polizei Klimaschützer. Dort seien es 35 bis 40 Menschen gewesen, hieß es. Vor dem Parteihaus der FDP gab es ebenfalls Aktionen, wie es von Friday for Future hieß.

„Keine halben Sachen“

Die Umweltschützer der Bewegung fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennungsmotoren ab 2025. Unter dem Motto „Ihr lasst uns keine Wahl“ protestierten die Demonstranten gegen das aus ihre Sicht bislang zu zögerliche Handeln. „Klimaaktivistin Luisa Neubauer betonte: „Und wenn wir jetzt hier stehen und sagen: „Liebe Regierung, liebe Koalitionspartner:innen, 1,5 Grad“, dann meinen wir das so, das steht nicht zur Verhandlung, wir machen keine halben Sachen.“, Asien und Lateinamerika dabei. dpa