Berlin. Die Infektionslage in Deutschland verschlechtert sich rasant. Zuletzt haben sich knapp 60 Prozent mehr Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt als noch vor zwei Wochen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montagmorgen mit 107,3 an. Das ist der höchste Wert seit 26. Januar. Vor 14 Tagen lag die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche, bei 68,0. Das Infektionsgeschehen hatte um Weihnachten seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Sind die Zahlen bald wieder so hoch?

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 7709 Corona-Neuinfektionen und 50 neue Todesfälle, wie aus Zahlen von Montagmorgen hervorgeht. Vor genau einer Woche waren es 6604 Neuinfektionen und 47 neue Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74 714. In einer Woche könnte die Marke von 75 000 Corona-Toten in Deutschland überschritten sein.

Mutation breitet sich aus

Ein Grund für den erneuten Anstieg der Infektionszahlen – trotz laufenden Lockdowns – ist Virologen zufolge die um etwa 35 Prozent ansteckendere und nach britischen Studien um bis zu 67 Prozent tödlichere Variante B.1.1.7. Experten befürchten, dass die in Deutschland nun dominierende Mutante die erhoffte Frühjahrsentspannung abschwächt. Umweltfaktoren wie UV-Strahlen und höhere Temperaturen sowie vermehrte Aufenthalte im Freien würden helfen, das Infektionsgeschehen zu bremsen, sagte Virologe Ulf Dittmer. „Dieser Vorteil könnte jetzt von den Mutanten aufgefressen werden.“

Schlechtestenfalls würde dann der R-Wert im Frühjahr und Sommer nicht langfristig unter die Schwelle von 1 sinken, ab der die Pandemie abflaut. Am Sonntagabend gab das RKI den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert unverändert mit 1,22 an. 100 Infizierte stecken also rechnerisch 122 weitere Menschen an. Der Wert bildet das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Und dieses nimmt den Daten zufolge an Fahrt auf. Die Intensivstationen erwarten deshalb wieder deutlich mehr Corona-Patienten mit schwerem Verlauf. „Wir starten jetzt in die dritte Welle, und das auf sehr hohem Niveau“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx.

Nach Divi-Daten wurden am Sonntag 3056 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt – so viele wie zu Spitzenzeiten der ersten Welle im Frühjahr 2020. „Wir erwarten in den nächsten Wochen einen rasanten Anstieg der Patienten, da die Welle der Intensivpatienten immer zwei bis drei Wochen der Infektionswelle nachrollt“, sagte Marx. Bundesweit sind aktuell gut 4000 Intensivbetten frei. Bei Inzidenzen um die 200 prognostizieren Notfallmediziner für Anfang Mai rund 5000 Intensivpatienten – fast so viele wie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle Anfang Januar. dpa/max