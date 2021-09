Details zu Anschlag

Düsseldorf. Der mutmaßlich vereitelte Terroranschlag in Hagen sollte nach Angaben der Landesregierung „eine möglichst volle Synagoge treffen“. Deshalb sollte er „an einem hohen jüdischen Feiertag“ verübt werden, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag dem Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. „Da das Jom-Kippur-Fest unmittelbar bevorstand, lag es nahe, von einem Anschlagsplan an diesem hohen jüdischen Feiertag auszugehen“, sagte Reul.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 16-jähriger Syrer soll den Bombenanschlag auf die Synagoge in der Ruhrgebietsstadt vorbereitet haben. Er sitzt deswegen in Untersuchungshaft. Der Jugendliche habe den Beamten bei seiner Festnahme gesagt, er habe nur sehen wollen, wie man eine Bombe baut, berichtete Reul weiter. Nach dem Tipp eines ausländischen Geheimdienstes war ein Großaufgebot der Polizei am 15. September ausgerückt, um die Synagoge in Hagen zu bewachen.

Ein Richter erließ trotzdem Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. Eventuell werde das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernehmen, kündigte Reul an. Ein IS-Terrorist soll den Jugendlichen über den Messengerdienst Telegram kontaktiert und instruiert haben. Darin zeige sich ein Muster. Derzeit beobachte man in Nordrhein-Westfalen 190 islamistische Gefährder und 178 sogenannte „relevanten Personen“ des islamistischen Spektrums. dpa