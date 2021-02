Berlin. Der Kälteeinbruch dürfte Angela Merkel freuen. Petrus spiele eindeutig im Corona-Team der Kanzlerin, frotzelte ein Regierungsmitglied mit Blick auf die Schneemassen in weiten Teilen des Landes. Denn bleiben bei zweistelligen Minusgraden mehr Menschen konsequent zu Hause, gehen auch soziale Kontakte und somit Ansteckungsmöglichkeiten für das Virus zurück. Überhaupt scheint Deutschland auf einem passablen Weg zu sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt kontinuierlich, die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich leicht. Der harte Lockdown wirkt.

Schon wächst der Druck auf Kanzlerin und Ministerpräsidenten, bei ihrem Videogipfel an diesem Mittwoch die Zügel zu lockern. Doch die Lage sei trügerisch, erklärt Angela Merkel am Montag bei einer Sitzung des Corona-Kabinetts. Denn Virusmutationen breiten sich in Deutschland immer stärker aus. Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass die britische Mutante B 1.1.7 (die etwa 35 Prozent ansteckender ist) sich – grob gerechnet – aktuell alle zehn Tage verdoppele. Zuletzt lag deren Anteil an den Neuinfektionen bei knapp sechs Prozent. Bliebe es bei der unterstellten Dynamik, könnte die deutlich ansteckendere britische Covid-19-Mutation in einem Monat für die Hälfte aller Neuinfektionen verantwortlich sein. Und Impfstoffe, die schwere Verläufe nachweislich verhindern, bleiben auf absehbare Zeit Mangelware.

Gesundheitsminister Jens Spahn betont bei einer Pressekonferenz, es sei erfreulich, dass sich der Inzidenzwert in ermutigender Größenordnung nach unten in Richtung 50 bewege. Ein Durchbruch sei das noch nicht. „Wir haben nie gesagt, dass 49,8 unproblematisch wäre“, schiebt der Minister nach. Das Land müsse nun „spürbar“ unter 50 kommen. Am Montagmorgen lag die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bei 76.

Eine vom Kanzleramt verordnete Perspektivlosigkeit könne man den Menschen nicht länger zumuten, heißt es aus Länderkreisen. Am Wochenende waren Thüringen und Niedersachsen mit konkreten Stufenplänen für schrittweise Öffnungen je nach Inzidenzlagen vorgeprescht. Unter diesen Vorzeichen arbeiteten das Kanzleramt und die Staatskanzleien unter Hochdruck an Vorschlägen für die Krisenrunde am Mittwoch. Grundsätzlich einig ist sich die Runde, dass der bis zum 14. Februar geltende Lockdown verlängert werden soll. Nach Informationen unserer Redaktion möchte Merkel die harten Einschränkungen bis zum 7. März ausdehnen. Viele Länder halten den 1. März für sinnvoller. Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche könnten im Frühjahr als Erstes von Lockerungen profitieren? Eine Übersicht:

Friseure

Jeder sieht es morgens im Spiegel oder im Videocall mit den Kollegen und Kolleginnen. Die Haare werden länger, die Not der Friseure größer. Die Schwarzarbeit mit Schere und Farbpinseln soll angeblich boomen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) macht sich deshalb dafür stark, dass Friseursalons unter strengen Hygieneregeln wieder öffnen dürfen. In den Ländern wird bereits an Konzepten gearbeitet, wie Friseursalons mit FFP2-Masken und Schnelltests wieder Kunden empfangen können.

Einzelhandel und Gastronomie

Seit mehr als drei Monaten sind Kneipen und Restaurants dicht. Unmittelbar vor Weihnachten musste dann auch der Einzelhandel schließen. Das bedroht die Existenz vieler Betriebe und Selbstständiger – und geht für den Staat ins Geld. Allein bei der Überbrückungshilfe III, die maßgeblich der geschlossene Handel als Unterstützung erhält, rechnet das Finanzministerium inzwischen mit Kosten bis zu 50 Milliarden Euro. Das entspricht zwei Monate eines kompletten Bundeshaushalts. Deshalb wächst in der Regierung die Bereitschaft, der Gastronomie bei sinkenden Zahlen eine Öffnungsperspektive zu bieten. So könnten absehbar Gaststätten und Kneipen womöglich in einen eng reglementierten Freiluftbetrieb einsteigen. Dafür dürfte es am Mittwoch aber noch kein grünes Licht geben.

Schulen

Eine der schwierigsten Fragen bleibt die nach einer Öffnung der Schulen – mit jedem Tag im Distanzunterricht wächst die Belastung für die Familien. Ein Expertenteam hat nun einen Leitfaden erarbeitet, der Ministerien, Schulen, und Familien eine Orientierung geben soll, wie Präsenzunterricht sicher stattfinden kann. Die Gruppe empfiehlt unter anderem eine Maskenpflicht im Unterricht, die Bildung kleinerer Lerngruppen und Regeln für den Umgang mit Verdachtsfällen. „Diese Maßnahmen wirken nur im Paket“, sagte Epidemiologin Eva Rehfuess. „Wir können uns nicht einzelne heraussuchen.“ Sie betonte auch, dass die Entscheidung, wann man Schulen öffne, eine politische sei. Bildungsministerin Anja Karliczek wollte am Montag aber noch keine Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität wecken: Es bestehe weitgehend Einigkeit, dass „noch nicht die Zeit ist für leichtfertige Lockerungen“, sagte die CDU-Politikerin.