Der umkämpfteste Wahlkreis

Potsdam. „Entschuldigung, wissen Sie, wer das ist?“, fragen die beiden Jungs auf dem Kunstrasenplatz. An ihnen zieht eine Schar von Reportern vorbei. Sie folgen einem Mann der mit seinem edlen schwarzen Anzug nicht hierherzupassen scheint. Der Fußballplatz ist eingerahmt von Plattenbauten, mitten im Potsdamer Stadtteil Am Stern. „Das ist der Finanzminister, Olaf Scholz. Der will Kanzler werden“, antwortet ein Mann, der neben dem Fußballtor lehnt, den Jungs. „Aha“, antworten beide. Damit hat sich ihr Interesse wieder erledigt.

Wahlkampf findet vor Ort statt. Das gilt auch für einen amtierenden Finanzminister. Und erst recht für einen Kanzlerkandidaten. Neben den Marktplätzen der Republik muss SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz dabei zunächst die Wähler in seinem eigenen Wahlkreis überzeugen. Hamburgs früherer Erster Bürgermeister wohnt mit seiner Frau seit 2017 in Potsdam und kandidiert im Wahlkreis 61, der neben Potsdam kleinere Vororte des Berliner Speckgürtels umfasst. Eigentlich unspektakulär. Würde nicht auch Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock in Potsdam wohnen und sich ebenfalls um das Direktmandat bewerben. Zwei Kanzlerkandidaten, beide Wahlpotsdamer, im direkten Duell in einem Wahlkreis – das gab es noch nie.

Scholz ist dabei im Vorteil. Potsdam gilt als SPD-Hochburg, seit der Wiedervereinigung stellten hier stets die Sozialdemokraten den Oberbürgermeister. Durch eine große Nähe zu den Potsdamerinnen und Potsdamern fiel Scholz indes aber noch nicht auf. Anders Annalena Baerbock. Die gebürtige Hannoveranerin lebt seit mehr als acht Jahren mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Potsdam, gründete den Flüchtlingshilfeverein Hand in Hand mit, ließ sich bei Ortsversammlungen blicken, kandidierte bereits 2013 (7,2 Prozent der Erststimmen) und 2017 (8,0 Prozent) als Direktkandidatin.

In Potsdam gibt sie sich bürgernah, überreichte der Arbeiterwohlfahrt 35 gebrauchte Schulranzen für den Schulanfang und ließ sich ebenfalls auf einem Fußballplatz blicken – im Potsdamer Stadtteil Am Schlaatz, der als Problemviertel gilt. In Jeans, T-Shirt und Turnschuhen kickte sie gegen den Ball, streifte sich ein Trikot über, jubelte mit den Kindern. Baerbock, die als Mädchen Fußball spielte, ist in ihrem Element.

Es ist ein Kontrast zu Scholz, der fünf Tage später im feinen Zwirn über den Kunstrasenplatz läuft. Während der gesamten 45 Minuten ist er peinlichst bedacht, jeden Kontakt mit einem Fußball zu vermeiden. Viel zu gewinnen gibt es bei einem unbeholfenen Tritt nicht. Zu verlieren dagegen schon.

Scholz als Kanzler – lange war das angesichts der Umfragen unvorstellbar. Doch es gibt Bewegung. Die SPD hat mit den Grünen gleichgezogen. Sollte ein Bündnis mit der FDP oder der Linken geschmiedet werden, könnten am Ende wenige Stimmen entscheiden, ob Scholz oder Baerbock die Nase vorne hat.

Scholz geht gefolgt von Kameras zu einem Mann, der am Spielfeldrand sitzt. Ob er Vater oder Trainer sei, will er von dem zurückgelassenen Mann wissen. Beides, antwortet dieser. Als Scholz und der Kameratross weiterziehen, spricht der Mann über Politik. Der Umgang mit der Pandemie sei völlig verfehlt. Wobei er ohnehin nicht an das Coronavirus glaube. „Du spinnst doch“, sagt sein Kumpel neben ihm. Der aber auch nichts von der Corona-Politik hält. Er habe einen Sohn in der ersten Klasse. Schlimm sei es, was man den Kindern in der Krise angetan habe. Und die Hilfen, etwa die gesenkte Mehrwertsteuer? „Jetzt ist doch alles doppelt so teuer wie vorher“, schimpft er. „Aber Scholz muss ja auch nicht selbst tanken.“ Also lieber Baerbock? „Die ist noch schlimmer“, meint der Vater. Zu viele Fehler, zu wenig Erfahrung – und zu unnahbar.

Aber was heißt eigentlich „nah dran“ in einer Stadt, die so unterschiedlich ist? Die Plattenbauten im Süden stehen im Kontrast zu den Villen im Norden. Und die Biografien vermischen sich: DDR-Vergangenheiten treffen auf gestresste Zugezogene, die der Hauptstadt entkommen wollen, aber eine gute Anbindung nach Berlin benötigen. Und dann ist da noch das Umland.

Keine Begeisterung

Der Frauenpolitische Rat Brandenburg hat zur Wahlkampfarena geladen, neben Baerbock und Scholz sind die anderen Kandidatinnen und Kandidaten des Wahlkreises zugegen. Auf der Bühne wird über Gewalt gegen Frauen, gerechte Bezahlung, Rente und Abtreibung gestritten. In der prallen Sonne kommt Scholz ins Schwitzen. Der SPD-Politiker antwortet oft ausschweifend, schlägt Bögen. Es geht um „Equal Pay“, also um „gleiche Bezahlung“. Es ist ein Thema, das Annalena Baerbock liegt. Sie gibt klare, strukturierte Antworten. Begeisterungsstürme lösen weder Scholz noch Baerbock aus. Aber sie erhalten höflichen Applaus. Und vielleicht passt das auch mehr zur Residenzstadt Potsdam und ihrem Umland, die bald einen neuen Regierungschef oder eine -chefin beheimaten könnte.