Herten/Görlitz. Leyla Dierich kann ihren Vater nicht berühren, nicht seine Schulter stützen, nicht über seinen Kopf streicheln. Sie hält nur ihr Handy in der Hand, eine Sprachnachricht auf WhatsApp, 11. September, 21.19 Uhr. Dierich hört die Stimme ihres Vaters. Und doch kommt kaum bei ihr an, was gerade passiert. Auf einer Intensivstation weit entfernt kämpft Dierichs Vater mit dem Tod.

„Hallo Leyla. Zuhause war immer nur eine Qual. Eine Qual. Hatte ich immer Fieber und viel Husten. Und hier ist es wenigstens ohne… ohne Schmerzen. Durch diese Medikamente, diese Geräte, die angeschlossen sind. Alles wird gut.“ Seine Stimme ist heiser, immer wieder atmet er schwer, seine Sätze stocken. Im Hintergrund piept der Herzmonitor. Am nächsten Tag wird Leyla Dierich unruhig, das Handy ihres Vaters ist nicht mehr online.

Noch an dem Abend der Sprachnachricht, so erfährt es Dierich von ihrem Cousin, hätten die Ärzte mit ihrem Vater gesprochen. Sie sagten ihm, er werde in ein künstliches Koma versetzt. Dierich ruft ihren Mann an. Er kommt sofort von der Arbeit nach Hause. Leyla Dierichs Vater wird nicht überleben.

Mehr als 60 000 Menschen sind allein in Deutschland an oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben, weltweit sind es schon mehr als 2,2 Millionen. Und auch wenn sich in Deutschland nun weniger Menschen neu infizieren, bleibt die Zahl der Toten hoch.

Am Nachmittag des 5. Januar steigt Sebastian Hübl vor der Wohnung in Berlin-Marzahn schnell in sein Auto, fährt zu seiner Oma nach Pankow. Er weiß, er hat nicht viel Zeit. Kurz zuvor hatte Hübl noch mit dem Gesundheitsamt telefoniert. Die Ärzte hätten die Familie angerufen, sein Großvater würde es nicht schaffen. „Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen“, hatten sie gesagt. Und jetzt, sagt er der Mitarbeiterin im Amt, brauche er die Erlaubnis für einen Besuch. Obwohl seine Großmutter auch Corona hat, lassen die Behörden es zu.

Beerdigung nur schwer möglich

Kurz vor Weihnachten hatte sich der 82-Jährige angesteckt, erzählt Hübl. „Wir wussten, dass es schwer für ihn wird“, sagt Hübl. Der Opa war schon vorher erkrankt, Risikopatient. Als sie an dem Januartag die Klinik erreichen, ist er bereits tot. Mit Maske, Schutzanzug und Handschuhen stehen Hübl und seine Oma im Zimmer auf der Intensivstation. Franz Hübl liegt noch in seinem Bett, unter der weißen Decke, er trägt ein blaues OP-Hemd. Die Frau betet und ihr Enkel tut es ihr nach. Nach einer Dreiviertelstunde verlassen sie die Intensivstation, ihre Schutzkleidung entsorgen sie im Sondermüll an der Klink.

Jeder Tote hat seine Geschichte und hat Angehörige, die trauern. Trauer ist in diesen Tagen still. Schon allein, weil der Kampf gegen die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen so laut sind. Begrenzte Besuche in Krankenhäusern, Abschiedsfeiern nur im engen Kreis, soziale Distanz bis in den Tod. Selten wurde in der Politik so deutlich über tödliche Folgen von falschen Entscheidungen gesprochen. „Alles dient dem Ziel, in diesem Jahr die Pandemie in den Griff zu bekommen und schließlich auch zu überwinden“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schließlich seien das nicht einfach Zahlen, „das sind Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind, das sind Schicksale, das sind Familien, die um sie trauern“.

Wenn Leyla Dierich über ihren Vater spricht, dann mischt sich in ihre Erzählung Stolz und Bewunderung. Aber auch Wut. Oft redet sie leise, hält einen Moment inne. Ihr Vater heißt Fikret Görüroglu. Als er noch ein Teenager ist, reist er mit seinem Cousin aus der Türkei nach Deutschland zum Arbeiten, Anfang der 1970er-Jahre. Er fängt als Dreher in einer Fabrik an. Viele Jahre ist er im Werk von Mercedes beschäftigt.

Görüroglu hat das Leben genossen. Dann kam der vergangene Sommer. Der Vater ging auf Distanz. Er gehe zurück in die Türkei. Man habe ihm dort eine Frau vorgestellt, er wolle seine Rente dort verbringen. Die beiden streiten. Er könne jetzt nicht gehen, mitten in der Pandemie, sagt Leyla Dierich.

Als in Deutschland im Herbst die Zahlen wieder steigen, schickt Leyla Dierich eine Nachricht an den Vater. Sie sorgt sich. Wie ist das im Moment bei euch mit Corona? Der Vater antwortet. „Leider ja, heute haben wir einen Test gemacht, meine Frau und ich.“ Die Tage und Wochen nach dem positiven Corona-Test des Vaters erlebt Leyla Dierich wie unter einer Glocke. Sie sucht Rat im Internet, noch mehr als vorher ohnehin schon. Sie telefoniert mit ihrem Cousin in Düsseldorf, versucht an Informationen zu kommen, als der Vater schon im Koma liegt.

Kalkplatten auf dem Friedhof

Als Fikret Görüroglu in der Türkei begraben wird, packen Männer mit Schutzkleidung und Plastikhandschuhen seinen Leichensack hoch, legen ihn in ein Loch im Friedhof, schleppen Kalkplatten heran, legen die Steine auf den toten Körper. „Zum Schutz vor Viren, die auch nach dem Tod austreten können“, sagt Leyla Dierich, als sie das Video von dem Tag zeigt, das die Familie ihr aus der Türkei schickte. „Für mich war dieses Begräbnis so entwürdigend.“ Leyla Dierich, die ihren Vater in der Türkei verloren hat, darf nicht zu dessen Grab reisen, darf nicht mit der Familie auf dem Friedhof trauern. Trotzdem organisiert sie eine Trauerfeier in der türkischen Heimat, von Deutschland aus.