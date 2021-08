Der Taliban-Alptraum ist zurück

Kabul. Von Emran Feroz

Kabul. „Sie haben hier alles erobert“, erzählt Sayed Shah Mehrzad am Telefon. Der Arzt aus der nordafghanischen Provinz Baghlan lebt nun mitten im Taliban-Gebiet. Sein Distrikt, die „Fabrik“ – benannt nach einer Zuckerfabrik, die in den späten 1930er- Jahren mit deutscher, tschechischer und britischer Hilfe errichtet wurde –, wird mittlerweile vollständig von der radikalislamischen Miliz kontrolliert. Nach kurzen, heftigen Kämpfen verließen die Soldaten der afghanischen Armee sowie Verbände des Inlandsgeheimdienstes NDS den Distrikt und überließen ihn den Extremisten. Regierungsangestellte wurden vertrieben oder getötet.

Der Vormarsch der Taliban hat Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Die Binnenflüchtlinge berichteten vom brutalen Umgang der Islamisten mit der Bevölkerung. „Die Taliban prügeln und plündern“, erzählte Rahima, die nach der Flucht aus der Provinz Scheberghan gemeinsam mit Hunderten weiteren Migranten in einem Park von Kabul kampierte. „Wenn es in einer Familie ein junges Mädchen oder eine Witwe gibt, nehmen sie sie mit Gewalt. Wir sind geflohen, um unsere Ehre zu schützen.“

Mit dem Rückzug der internationalen Truppen erobern die Taliban immer mehr Gebiete. Mittlerweile stehen mehr als 200 von rund 400 Distrikten unter ihrer Kontrolle. Das nahe gelegene Kunduz, wo die Bundeswehr jahrelang einen großen Stützpunkt hatte, wurde von den Taliban bereits erobert. In der „Fabrik“, die nur wenige Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Pol-e Khumri liegt, herrscht seit der Machtübernahme der Extremisten gespannte Ruhe.

Schulverbot für Mädchen

„Hauptsache, es wird nicht mehr gekämpft. Das ist vorerst eine große Erleichterung für uns“, sagt Mohammad Farzad, ein Einwohner der „Fabrik“. Die Extremisten haben dort ihre Flaggen gehisst, Checkpoints aufgestellt und die Einwohner dazu aufgefordert, wie gewohnt ihrem Alltag nachzugehen. Bildungseinrichtungen wurden allerdings zugesperrt. „Aufgrund der Kämpfe und der gegenwärtigen Umstände“, erklärten die Taliban.

Die Extremisten haben allerdings auch ein Dekret erlassen, in dem Frauen und Mädchen die Order bekamen, „vorerst“ keine Schulen mehr zu besuchen. Seitdem befürchten viele Menschen ein Déjà-vu. In den 1990er-Jahren untersagte das Taliban-Regime den afghanischen Mädchen in weiten Teilen des Landes den Gang zur Schule. Lehrerinnen durften ihren Beruf nicht mehr ausüben. Viele fürchten nun, dass mit den Extremisten der Alptraum nach Afghanistan zurückkehrt. Dann herrscht wieder die Scharia, ein aus dem Koran und anderen islamischen Quellen abgeleitetes Regelwerk, in dem Allah als oberster Gesetzgeber gilt. Weltliche Gewalten gibt es dann nicht mehr.

Auch die Stadt Masar-i-Scharif, wo die Bundeswehr bis Juni ihr Hauptquartier hatte, gerät unter den Druck der Taliban-Milizen. „Ich habe Angst, dass die Schulen geschlossen werden und meine Töchter bald nicht mehr lernen können“, befürchtet eine Lehrerin. Ahmad Zubair, ein Student, der aus Baghlan stammt und mittlerweile in Kabul lebt, formuliert es so: „Wo die Taliban einmarschieren, ist es mit der Bildung vorbei.“

Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet zeigte sich besorgt über Menschenrechtsverletzungen in den Taliban-Gebieten. Es gebe Berichte, wonach Frauen und Mädchen dort nur noch mit einem männlichen Begleiter das Haus verlassen dürften. Frauen, die sich dem widersetzten, würden ausgepeitscht oder geschlagen. Viele fürchteten zu Recht, „dass eine Machtergreifung der Taliban die Fortschritte bei der Achtung der Menschenrechte der vergangenen zwei Jahrzehnte zunichtemachen würde“, sagte Bachelet.

Die EU-Botschafter in Afghanistan empfahlen wegen der sich massiv verschlechternden Sicherheitslage, Abschiebungen in das Krisenland vorerst auszusetzen. In Deutschland hatte sich zuletzt die Debatte rund um einen möglichen Abschiebestopp verschärft. Anfang August war ein geplanter Abschiebeflug abgesagt worden. Die Bundesregierung hält aber an den Abschiebungen fest. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es, der gestrichene Flug solle möglichst bald nachgeholt werden.

Unterdessen setzen die Taliban ihre Eroberungen fort. Am Dienstag fiel die Hauptstadt Farah der gleichnamigen Provinz im Westen des Landes mit rund 128 000 Einwohnern an die Islamisten. Das bestätigten mehrere lokale Behördenvertreter. Damit haben die Islamisten binnen fünf Tagen sieben von 34 Provinzhauptstädten eingenommen. Am Sonntag fiel die wichtige Stadt Kundus an sie.

Am Hindukusch macht sich Untergangsstimmung breit. „Viele Städte haben keinen Widerstand geleistet, sondern sich den Taliban ergeben“, meint Torek Farhadi, ein ehemaliger Regierungsbeamter. „Die Taliban haben sich bereits rund um Kabul positioniert. Die Hauptstadt könnte noch vor Weihnachten 2021 fallen. Die Chance auf Frieden schwindet Tag für Tag.“ (mit dpa)