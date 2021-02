Wenn es am schönsten ist . . . Amazon-Gründer Jeff Bezos hätte sich keinen besseren Zeitpunkt für seinen Abgang von der Spitze des weltgrößten Online-Händlers aussuchen können als jetzt. Von der Corona-Pandemie hat der US-Konzern wohl wie kein anderes Unternehmen profitiert – während die Einkaufsmeilen in vielen Ländern im Lockdown mehrfach schließen mussten, lief das Geschäft im Internet weiter. Und wie. Süßer die Kassen nie klingelten als in der vergangenen Weihnachtszeit. Amazon steigerte seinen Umsatz von Oktober bis Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um satte 44 Prozent auf 125 Milliarden Dollar.

Während kleine Händler ums Überleben kämpfen, blieb Amazon im Krisenjahr ein Profit von 21 Milliarden Dollar – und Gründer Jeff Bezos steigerte seinen unbeschreiblichen Reichtum im vergangenen Jahr mal eben auf geschätzte 190 Milliarden Dollar. Auf diesen Rekord immer noch weitere Erfolge draufzusetzen, könnte in den kommenden Jahren zunehmend schwieriger werden.

Bei aller (berechtigten) Kritik am Geschäftsmodell von Amazon, man muss dem brillanten Geschäftsmann Jeff Bezos für seine Leistung Respekt zollen. Innerhalb von 26 Jahren hat er aus seinem Online-Buchversand in einer Garage in Seattle an der US-Westküste einen weltumspannenden Konzern mit 1,2 Millionen Mitarbeitern geformt.

Doch damit ist Amazon nicht nur das Schreckgespenst des Einzelhandels. Die großen Gewinne erwirtschaftet der US-Gigant woanders. Jeff Bezos zeigt mit der Besetzung seiner Nachfolge an der Konzernspitze, wo der Weg langgeht. Sein Nachfolger Andy Jessy hat gegen großen Widerstand die Amazon Web Services aufgebaut. Aus der Idee, die gigantischen, nicht immer ausgelasteten IT-Kapazitäten des Konzerns anderen Unternehmen anzubieten, entwickelte Jessy den Marktführer für das boomende Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen. Diese hochprofitable Sparte gilt heute als das eigentliche Juwel des Konzerns Amazon. Dabei geht es um IT-Anwendungen und dezentralen Speicherplatz im Netz, auf die von jedem Ort der Welt zugegriffen werden kann.

Auch hier gibt Amazon den Takt vor. Der US-Konzern steht als Marktführer für ein Drittel der weltweiten Cloud-Dienstleistungen. Den Milliardenmarkt haben sich hinter Amazon die Rivalen Microsoft und Google sowie Alibaba aus China aufgeteilt. Die ohnehin übermächtigen IT-Konzerne haben auch dieses zentrale Geschäftsfeld der digitalen Welt für sich besetzt.

Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland und Europa, die ihre Geschäftsgeheimnisse lieber auf Servern in der Heimat sehen würden, haben es dagegen schwer. Europa hat hier viel zu wenig zu bieten. Das europäische Cloud-Projekt Gaia-X, das auch von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorangetrieben wird, tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Man verliere sich in europäischer Gründlichkeit, statt endlich erste Lösungen zu präsentieren, ist immer wieder zu hören.

Doch gerade jetzt müsste das Projekt doch mit Erfolgen auf sich aufmerksam machen. Die Corona-Krise hat in der europäischen Wirtschaft den überfälligen Digitalisierungsschub erzwungen. Das stellt viele Unternehmen vor eine Richtungsentscheidung: Wer einmal seine Systeme mit den Amazon-Datenbanken verbunden hat, der kommt so schnell nicht wieder zurück. Soll das strategisch wichtige Projekt Gaia-X gelingen, damit Europa sich von den übermächtigen US-Giganten emanzipieren kann, muss es auf jeden Fall schnell Fortschritte geben. Dieser Kraftakt sollte neben der Bekämpfung der wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie jedenfalls oberste Priorität haben.