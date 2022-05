Der Staat als Retter

Das soziale Netz in Deutschland hält und ist auch in der Pandemie zum Glück nicht gerissen. Im Gegenteil: 2021 waren weniger Menschen überschuldet als ein Jahr vorher. Das ist verblüffend – aber nur auf den ersten Blick. Denn der Staat hat den Bürgerinnen und Bürgern mit seinen Corona-Hilfsmaßnahmen wie dem Kurzarbeitergeld massiv unter die Arme gegriffen und damit verhindert, dass sie den Boden unter den Füßen verlieren. Oliver Dangmann, der Chef der Mannheimer Wirtschaftsauskunftei Creditreform, bezeichnet das Resultat zu Recht als ein „Überschuldungs-Paradoxon“.

Natürlich hat sich auch das Konsumverhalten in der Pandemie geändert. Wenn die Verlockungen der glitzernden Erlebniswelt fehlen, sinkt die Gefahr, dass wir unser Geld sinnlos verballern. Unabhängig davon halten sich die Leute in Krisenzeiten bei den Ausgaben eher zurück und legen ihr Geld lieber auf die hohe Kante oder tilgen Schulden, um sich Luft zu verschaffen. Und wer unglücklich ist, lässt sich angesichts der unsicheren Zukunft vielleicht lieber nicht scheiden. So unromantisch es klingen mag: Ehen sind auch Wirtschaftsgemeinschaften. Gehen diese in Konkurs, bleiben oft Schulden übrig. Scheidungen gehören zu einer der Hauptursachen der Überschuldung.

© Rinderspacher

Klar ist jedenfalls: Die Corona-Hilfspakete des Staats waren offensichtlich groß genug, um zu verhindern, dass die Deutschen unter die Räder geraten sind. Gleichwohl ist die Lage alles andere als rosarot. Auf die Verbraucher kommt dieses Jahr eine Menge zu: Die Inflation frisst unser Geld weiter auf und die exorbitant hohen Energiekosten reißen ein Riesenloch in die Kassen. Außerdem bedrohen die teilweise obszön gestiegenen Mieten viele Existenzen. Hier muss der Staat nachbessern, denn diese negativen Rahmenbedingungen werden sich natürlich auf Sicht auch auf die Verschuldung auswirken. Da dürfte noch eine Menge hinzukommen.

Die Daten aus dem Schuldneratlas rufen uns auch wieder in Erinnerung, dass die allgemeine Großwetterlage sich unterschiedlich auf die Menschen in der Metropolregion auswirkt. Städte wie Heidelberg und Ludwigshafen trennen zwar nur wenige Kilometer, doch im Alltag liegen teilweise Welten dazwischen. Wir müssen uns deshalb immer wieder vor Augen halten, dass die Statistik zwar einen groben Überblick liefert, die Lebenswirklichkeit der einzelnen Menschen sich aber sehr unterscheidet. Und bitte nicht vergessen: Hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Mensch und keine Nummer.