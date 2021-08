„Der Planet schwebt in Lebensgefahr“

Der Weltklimarat schlägt Alarm: Dürren, Starkregen und Hitze nehmen künftig immer weiter zu. Schon 2030 könnte es 1,5 Grad wärmer sein. Vor allem in Europa werden die Auswirkungen deutlich zu spüren sein

Es war eine unüberhörbare Alarmsirene, die da am Montag aus Genf kam: Drastisch wie nie zuvor zeigt der neue Sachstandsbericht des Weltklimarats, wie weit die Klimakrise schon fortgeschritten ist und welche Folgen sie haben wird. Die wichtigsten Ergebnisse der Forscherinnen und Forscher:

Was macht der Weltklimarat?

Der Weltklimarat (oder Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ist ein internationales Gremium mit Sitz in Genf, das die Aufgabe hat, zu zeigen, wie sich das Klima entwickelt, welche Auswirkungen die Veränderungen haben und was dagegen getan werden kann. Der Rat forscht dazu nicht selbst, sondern wertet in regelmäßigen Abständen die verfügbaren Forschungsergebnisse zum Klimawandel aus. Am Montag wurde der erste Teil des sechsten Sachstandsberichts veröffentlicht, der das globale Wissen über die physikalischen Grundlagen des Klimawandels zusammenfasst. Im kommenden Jahr sollen weitere Kapitel erscheinen, unter anderem zur Anpassung an den Klimawandel.

Für den ersten Teil des Berichts werteten 234 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 65 Ländern mehr als 14 000 wissenschaftliche Veröffentlichungen aus.

Wo stehen wir jetzt?

Der sechste Sachstandsbericht lässt keinen Zweifel: Der Klimawandel existiert, er ist menschengemacht, und er hat Folgen für die ganze Welt. Das Klimasystem verändert sich demnach mit einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit: Die globale Oberflächentemperatur ist seit 1970 stärker angestiegen als in irgendeinem Vergleichszeitraum der vergangenen 2000 Jahre, der Meeresspiegel steigt schneller als in den vergangenen 3000 Jahren. Und eine so hohe Konzentration von CO2 in der Atmosphäre wie jetzt gab es seit mindestens zwei Millionen Jahren nicht.

Welche Folgen hat die Erderhitzung?

Es gibt keinen Teil der Erde, auf den die steigenden Temperaturen keinen Einfluss haben. Zeiten extremer Hitze sind häufiger geworden, ebenso Starkregenereignisse, Dürren und tropische Wirbelstürme. In bewohnten Gebieten können die Auswirkungen dieser Veränderungen katastrophal sein. Auch der dramatische Rückgang des arktischen Eisschilds, das Schmelzen der Gletscher und die Erwärmung und Versauerung der Ozeane sind laut Report auf menschengemachte Treibhausgas-Emissionen zurückzuführen. Viele Folgen des Klimawandels sind bereits jetzt unumkehrbar. Selbst bei einer drastischen Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen würden die Meeresspiegel weiter ansteigen und „für Tausende Jahre erhöht bleiben“, heißt es im Bericht. Bis zum Jahr 2100 könnten sie demnach um bis zu einen Meter steigen.

Was heißt das für Europa?

In Europa wird die Temperatur stärker steigen als im weltweiten Durchschnitt. Sowohl die Häufigkeit als auch die Intensität von Hitzeextremen haben schon zugenommen und werden auch weiter zunehmen. Der Niederschlag wird im Winter in Nordeuropa zunehmen, aber im Sommer in der Mittelmeerregion und weiter nördlich davon abnehmen. Überall außer im Mittelmeerraum werden laut dem IPCC-Bericht Extremniederschläge und Überschwemmungen nach den Projektionen zunehmen, wenn die 15, Grad der globalen Erwärmung der Erde überschritten werden.

Unabhängig von allen künftigen Klimaschutzmaßnahmen werde der Meeresspiegel außer in der Ostsee an Europas Küsten mindestens so schnell ansteigen wie im globalen Mittel – auch über das Jahr 2100 hinaus. Flutereignisse an den Küsten werden zunehmen. Sandstrände werden im 21. Jahrhundert zunehmend schwinden. Gletscher werden sich deutlich zurückziehen, Permafrost wird auftauen, die Ausdehnung der Schneedecke sinken. Die Schneefallsaison wird in höheren Lagen kürzer.

Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen?

Auf deutlich unter zwei Grad, am besten auf 1,5 Grad wolle man die Erderwärmung begrenzen – darauf einigten sich die Vertragsstaaten bei der Vereinbarung des Abkommens von Paris 2015. Doch diese Schwelle, das zeigt der neue Bericht deutlich, ist bereits sehr, sehr nah. Schon jetzt liegt die globale Durchschnittstemperatur um 1,1 Grad höher als im vorindustriellen Zeitalter. Wenn die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, geht das laut Weltklimarat nur mit „sofortigen, schnellen und umfassenden“ Einsparungen von Treibhausgas-Emissionen. Sollten diese nicht passieren, sei das 1,5-Grad-Ziel „außer Reichweite“, sagte Valérie Masson-Delmotte, Co-Vorsitzende der zuständigen IPCC-Arbeitsgruppe, bei der Vorstellung des Berichts.

Die Forscherinnen und Forscher definieren auch das verbleibende Budget von Treibhausgasen: Werden ab 2020 nur noch maximal 500 Gigatonnen CO2 weltweit ausgestoßen, gibt es eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, das ambitionierte Ziel noch zu schaffen. Zum Vergleich: Allein in Deutschland wurden 2020 rund 739 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. „Um 1,5 Grad zu erreichen, müssen wir bis Mitte des Jahrhunderts die Emissionen auf Netto-Null reduziert haben“, sagte IPCC-Autor Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie am Montag. Bleibt die Welt dagegen auf dem aktuellen Kurs, werden schon gegen 2030 um 1,5 Grad Erwärmung erreicht sein – zehn Jahre früher als noch im Jahr 2018 prognostiziert. Der Bericht macht aber auch deutlich: Jedes Zehntelgrad Erwärmung, das verhindert werden kann, ist wichtig, selbst wenn die Temperatur um mehr als 1,5 Grad steigen sollte.

Was sagt die Politik?

An den Kabinettstischen weltweit blickt man aufmerksam auf den Report – schließlich müssen Regierungen aus den Ergebnissen Schlüsse für ihre Politik ziehen. „Der Planet schwebt in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Montag. Sie warb dafür, schnell zu handeln. „Wir alle haben es jetzt in der Hand, die 2020er-Jahre zu einem Klimaschutzjahrzehnt zu machen und die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.“ Für die nächste Bundesregierung sei es eine zentrale Aufgabe, mehr erneuerbare Energien verfügbar zu machen.

Auch EU-Klimakommissar Frans Timmermans betonte, dass jetzt dringend gehandelt werden müsse. Bei der Klimakonferenz im Herbst müsse die Welt „genug!“ sagen, so Timmermans.

In Glasgow wollen im Oktober und November die Vertreterinnen und Vertreter der fast 200 Vertragsstaaten des Pariser Abkommens zusammenkommen und neue, ambitioniertere Klimaziele vorlegen. Doch bislang haben nur die EU und 80 weitere Staaten ihre Einsparungsziele erhöht, sechs weitere Staaten haben höhere Ziele zumindest vorgeschlagen.