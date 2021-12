Der lange Weg zum legalen Joint

Neumünster/Berlin. Sascha Mielcarek steht zwischen Cannabis-Pflanzen, die Blätter dunkelgrün und schlank, ein milder Geruch von Gras liegt in der warmen Luft im „Blühbereich B5“. Rund 1000 Pflanzen stehen in geraden Reihen nebeneinander. Zwölf Stunden brennt Licht aus Strahlern an der Decke. In einer Woche ist Ernte. Mielcarek trägt einen weißen Kittel, eine Haube, blaue Gummihandschuhe, sogar um die Schuhe hat er eine Folie gezogen. Keine Keime, keine Pilze sollen in die Halle dringen. Das könnte denen schaden, die bald Mielcareks Marihuana durch ihre Lunge atmen.

Mielcarek ist kein Pflanzenzüchter, eigentlich ist er ein Zahlenmensch, Manager des global agierenden Unternehmens Tilray, das sich auf die Herstellung und Erforschung von medizinischem Cannabis spezialisiert hat. Tetrahydrocannabinol, kurz THC, als Mittel gegen Schmerzen. Neben ihm steht Thorsten Kolisch. Mielcarek hat Kolischs Firma Aphria in Neumünster, nördlich von Hamburg, gekauft.

Bald könnten die beiden ihr Geschäft ausbauen. Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will den Konsum von Cannabis legalisieren. Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hält die Freigabe im Grundsatz für gut umsetzbar. „Die kontrollierte Freigabe von Cannabis ist ein Projekt, das in allen drei Wahlprogrammen stand und allen drei Parteien wichtig ist“, sagte Spiegel dieser Redaktion. „Entscheidend ist jetzt die Frage der Umsetzung. Da gibt es international gute Beispiele, die zeigen, dass man einer Legalisierung von Cannabis gut Rechnung tragen kann.“

Die Wucht dieses Projekts ist groß, manche nennen es „historisch“. Es gibt viele Gründe, Konsumenten von Cannabis nicht mehr wie Kriminelle zu behandeln. Doch der Weg zum legalen Joint ist politisch kompliziert – und das Timing ungünstig. „Priorität hat der Kampf gegen die Pandemie“, sagt der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann dieser Redaktion. „Aktuell ist es kein guter Zeitpunkt für einen Cannabis-Gesetzesentwurf“, meint auch der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler.

Der Konsum von Gras und Haschisch in Deutschland nimmt zu. Laut einer Studie hatte jeder zehnte Jugendliche unter 18 mindestens einmal Cannabis geraucht. 2011 war es noch jeder Zwanzigste. Bei den jungen Menschen bis 25 griff jeder Zweite schon mal zum Joint.

Oft von Drogensyndikaten

Das Gras kommt oft von mächtigen Drogensyndikaten. Meist bekommen die Ermittler nur die „kleinen Fische“, den Straßendealer, zu fassen, seltener die Drogenbosse. Dieses kriminelle Geschäft will der Staat aufbohren. Durch eine Legalisierung werde „die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet“, schreiben die Koalitionäre.

Wie es legal geht, zeigt Thorsten Kolisch in der Halle in Neumünster. Der Werksleiter steht vor dem Raum mit dem Schild „Great Bear“, dem „großen Bären“, einer ihrer Cannabis-Variationen. „Drinnen sind genau 28 Grad, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60 bis 65 Prozent, 40 Mal in der Stunde wechseln wir die Luft aus“, referiert Kolisch. Eine Cannabis-Zucht unter Laborbedingungen. „Höchstes Reinheitsgebot“.

Zucht unter Laborbedingungen

Geschäftsführer Mielcarek ergänzt: „Derzeit stellen wir rund eine Tonne Cannabis pro Jahr her. Das ist unser Auftrag. Wenn gewünscht, könnten wir die Produktion auf vier oder fünf Tonnen pro Jahr hochfahren.“

Es ist eine der Schlüsselfragen, die eine Regierung beantworten muss: Wer produziert das Gras? Wie es schieflaufen kann, zeigt der Fall der Niederlande. Dort war das Kiffen nie legal, nur toleriert und der Anbau illegal. Es ist ein fatales System entstanden: Vorne in den zahlreichen Coffeeshops rauchen die Cannabis-Kunden legal ihren Joint. Hinten aber liefern Drogenkuriere den Stoff illegal an. Und weil die Nachfrage riesig ist, machen Drogenkartelle mit dem Geschäft mit Cannabis in Europa einen Milliardenumsatz.

Der Staat müsste also die gesamte Lieferkette kontrollieren, damit Kriminelle keinen Fuß in die Tür des lukrativen Geschäfts mit legalem Cannabis bekommen. Behörden müssten Produzenten auswählen und zertifizieren, regelmäßig die Betriebsstätten kontrollieren. Nicht zufällig denkt FDP-Mann Ullmann beim Handel primär an ein etabliertes Gewerbe: die Apotheken.

Doch klar ist auch: Deutschland könnte den Bedarf an Cannabis nicht mit eigener Produktion decken, wäre nach Ansicht von Fachleuten angewiesen auf Importe. Schon das schafft Risiken: Maßgaben bei Qualität und Sicherheit können stark schwanken. Nicht einmal innerhalb der EU gibt es Standards.

Kanada spürte die Folgen einer schlechten Logistik: Dort ist Cannabis seit dem Herbst 2018 für Erwachsene erlaubt. Zum Start der Legalisierung bildeten sich Schlangen vor den „Dispensaries“, den Abgabestellen. Der Konsum stieg kurzzeitig stark an. Die Infrastruktur war überlastet, mit der Folge, dass viele weiter zum Dealer an der Straßenecke gingen. Und noch ein Problem taucht auf – je höher die Qualität, desto höher auch die Kosten des Anbaus von Cannabis. Für Firmen wie Tilray muss sich das Geschäft lohnen, aber auch Logistiker und Apotheken wollen verdienen.

Alle sollen profitieren, am Ende der Handelskette auch der Staat. Der wird wohl doppelt kassieren – über die Mehrwertsteuer und eine eigene Cannabis-Steuer. Die Einnahmen wären durch legales Kiffen enorm. 1,8 Milliarden Euro im Jahr errechnete der Wettbewerbsökonom Justus Haucap von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität.