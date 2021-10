„Der Geist Gottes hängt nicht an einem Gebäude“

Drohende Schließung von Kirchen, Antisemitismus, Rufe des Muezzins und die Erwartungen an die neue Bundesregierung – wenige Wochen vor Ende seiner Amtszeit äußert sich Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Von Karsten Kammholz und Peter W. Ragge

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Bedford-Strohm, es sind Ihre letzten Wochen als Ratsvorsitzender. Sie geben ja auch so manche Krise an die Nachfolge ab. Sind Sie froh, bald nicht mehr in der ersten Reihe zu stehen?

Heinrich Bedford-Strohm: Das kann ich so nicht sagen. Mir macht die Arbeit Freude. Und ich bin es gewohnt, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Daher ist die Tatsache, dass es auch schwierige Situationen zu bewältigen gibt, für mich kein Grund aufzuhören.

Und warum hören Sie dann auf?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bedford-Strohm: Weil ich glaube, dass es gut ist, für die gesamte Amtsperiode jemanden zu wählen und nicht jemanden, der nur noch zwei Jahre als Bischof im Amt ist. Und wir haben genügend gute, jüngere Leute, die diese Aufgabe übernehmen können.

Bei den drei großen Krisenthemen – Austritte, sinkende Kirchensteuer, Missbrauchsaufarbeitung– ist welches das bedeutendste für Sie?

Bedford-Strohm: Ich will da keine Hierarchie anstellen. Was mich emotional am meisten berührt und einen ungeheuren Schmerz spüren lässt, ist das Thema „sexualisierte Gewalt“. Es macht mich ein Stück fassungslos, dass solche Fälle im Raum der Kirche möglich waren und sind. Das andere Thema ist die Frage, wie wir unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen ausstrahlungsstark Kirche sein können. Da stecken auch Chancen drin. Ich bejahe es ausdrücklich, dass Menschen selbst entscheiden können, welchen Gemeinschaften sie angehören. Früher früher waren viele Menschen auch aus sozialem Zwang Mitglied der Kirche. Ich möchte, dass die Leute aus Überzeugung und aus der Erfahrung der Kraft, die der christliche Glaube gibt, Mitglied der Kirche sind. Wir können auch mit einer ehrlicheren Zahl von Mitgliedern ausstrahlungsstark Kirche sein.

Mit weniger Mitgliedern, weniger Geld – und ohne Geld keine Verkündigung, oder?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bedford-Strohm: Natürlich wünsche ich mir keine schrumpfende Kirche. Aber wir reden hier über Mitgliederzahlen der Kirchen von insgesamt über 40 Millionen. Selbst wenn sich die Zahl bis 2060 halbiert, wie das die Freiburger Studie prognostiziert hat, sind es immer noch 20 Millionen Menschen. Das ist eine sensationell große Zahl, angesichts der Institutionenverdrossenheit.

Aber Sie geben immer mehr Kirchen und Gemeindehäuser auf.

Bedford-Strohm: Das ist leider manchmal notwendig, aber darin können auch Chancen stecken, etwa für die Zusammenarbeit von Kommune und Kirchengemeinde. Gerade habe ich einen Besuch in einer Gemeinde gemacht, wo sie das Pfarrhaus aufgeben und die Kommune es gekauft hat und es jetzt ein Bürgerhaus wird, was dieses Dorf sowieso braucht. Das ist ein positives Beispiel, wie ein kirchliches Gebäude anders genutzt werden kann.

Aber Kirchen zu schließen ist doch bitter?

Bedford-Strohm: Auch das wird an verschiedenen Orten der Fall sein müssen. Ich habe das Gemeindezentrum, das mein Vater als Pfarrer in den 1960er-Jahren gebaut hat, und in dem ich aufgewachsen bin, entwidmen müssen – weil es nicht mehr finanzierbar war. Das war natürlich sehr schmerzlich. Also habe ich einen inneren Prozess des Loslassens mitgemacht und dort den Gottesdienst gehalten. Anschließend haben wir die liturgischen Geräte in einer Prozession rausgetragen und dabei gesungen „Vertraut den neuen Wegen“. Der Geist Gottes hängt nicht an einem Gebäude, sondern an dem Geist, den wir als Christinnen und Christen ausstrahlen.

Heißt das nicht auch Rückzug aus der Fläche vor Ort?

Bedford-Strohm: Wenn Sie meinen, wir zentrieren uns auf die Städte und überlassen das Land sich selbst, dann sage ich ein klares Nein. Wir sind weiter in der Fläche präsent, aber die Menschen werden teilweise weitere Wege machen müssen als bisher. Nicht zwei Kilometer, sondern vielleicht auch mal zehn Kilometer. Allerdings hängt es daran, ob wir mental bereit sind, diese Schritte zu gehen. Wir legen weite Wege für vieles, was uns wichtig ist, auch auf anderen Gebieten zurück. Diesen mentalen Wandel brauchen wir.

Wie sehr hat die Pandemie die Kirche verändert? Haben Sie eine Chance ergriffen, Menschen zu erreichen?

Bedford-Strohm: Das ist schwer messbar. An Ostern 2020, als wir in den Kirchen keinen Gottesdienst mit Gemeinde feiern konnten, sind überall neue Formate aus dem Boden geschossen. Da haben es Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch die Ehrenamtlichen in unglaublicher Schnelligkeit geschafft, trotz extrem erschwerter Bedingungen viele Menschen zu erreichen. Natürlich hat es auch den einen oder anderen gegeben, der überfordert war. Aber ich habe erlebt, dass ganz viel Kreativität frei geworden ist: Die haben Postkarten und das Telefonbuch neu entdeckt, Hausliturgien gedruckt, dazu entstanden viele Live-Stream-Formate. Dadurch haben Leute, die sonst nie den Schritt in die Kirche tun würden, einen Gottesdienst vom Sofa aus erlebt.

Ein Thema, das die Gemüter erhitzt, ist das Kölner Modellprojekt, dass dort der Ruf des Muezzins erlaubt werden soll.

Bedford-Strohm: Das ist etwas, was man sehr stark vor Ort klären muss. Es gibt ganz unterschiedliche Kulturen interreligiösen Dialogs. Wenn das in Köln als integrativer Teil eines religiösen Lebens erlebt wird, dann ist da nichts dagegen zu sagen.

Stehen für Sie kirchliches Glockengeläut und der Ruf des Muezzins auf einer Stufe?

Bedford-Strohm: Natürlich ist das Glockengeläut etwas anderes – nämlich Ausdruck der gewachsenen Kultur hier in Deutschland, wo Glockengeläut für viele Menschen einfach dazugehört. Aber auch da gibt es ja Proteste an manchen Orten, weil Menschen sich gestört fühlen. Dennoch hat das Geläut in unserer westlichen Kultur bisher einen anderen Stellenwert als der Muezzinruf. Aber gleichzeitig sind wir eine Kultur, die sich weiterentwickelt. Deswegen müssen wir den interreligiösen Dialog intensivieren – im Geist der Toleranz, den ich mir für die Gesellschaft insgesamt wünsche. Dass Muslime hier leben, dass sie auch ihre Religion ausüben, und nicht nur im privaten Kämmerlein, gehört für mich zu einer demokratischen Gesellschaft. Gleichzeitig ist das Christentum die Kultur, die hier gewachsen ist. Jetzt sind wir in einem Findungsprozess, wie man die Tatsache, dass Muslime hier ihren Glauben auch leben dürfen, vor Ort gestaltet.

Aber man hat im Moment den Eindruck, Muslime werden durch die Politik richtiggehend ermuntert, während unsere jüdischen Freunde Probleme haben, ihren Glauben in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Bedford-Strohm: Also wenn es so wäre, wäre das ganz fürchterlich. Gegen Antisemitismus müssen wir alle gemeinsam klar einstehen. Antisemitismus ist keine Meinung. Niemand kann sich auf die Meinungsfreiheit berufen, wenn er antisemitische Äußerungen macht. Überall, wo Juden verbal oder sogar physisch bedroht werden, müssen wir als Gesellschaft zusammenstehen und klar Flagge dagegen zeigen.

Aber tatsächlich kommen wir ja gesellschaftlich nicht weiter. Wir hatten vor zwei Jahren den Anschlag in Halle, da war das Entsetzen groß. Es gab Forderungen nach einem verschärften Strafrecht.

Bedford-Strohm: Wenn Menschen aufgrund ihres Glaubens angefeindet oder angegriffen werden, muss es strafrechtlich verfolgt werden. Hierfür müssen auch Polizisten ausreichend sensibilisiert werden. Um das Problem bei der Wurzel zu packen, ist Bildungsarbeit zentral. Und es gehört zivilgesellschaftliches Engagement dazu und die politisch klare Wegweisung, dass Antisemitismus nicht geduldet wird.

Sie haben sich als EKD-Ratsvorsitzender nie gescheut, politische Gerechtigkeitsdebatten zu führen. Sie haben jetzt zuletzt wieder an der Klimademo von Fridays for Future in Hannover teilgenommen. Dafür werden Sie auch kritisiert. Ist Kirche ein politischer Akteur?

Bedford-Strohm: Die Kirche ist zunächst kirchlicher Akteur und hat eine geistliche Botschaft. Die geistliche Botschaft ist aber unmöglich zu trennen von dem politischen Horizont. Denn das Doppelgebot der Liebe – Gott lieben und den Nächsten lieben – ist untrennbar miteinander verbunden. Du kannst nicht beten, ohne dich um die Schwachen zu kümmern. Das steht in der Bibel. Ich kann Menschen in Not persönlich beistehen, indem ich etwas spende oder ich mich kümmere. Das muss ich aber auch dann tun, wenn die Ursachen ihrer Not politische Gründe haben. Deswegen geht es gar nicht anders, als sich in die Politik einzumischen. Es darf nur nie parteipolitisch sein. Aber dass die Fragen von Nächstenliebe politische Dimension haben, ist für mich glasklar.

Im Mittelmeer sind Sie tatsächlich Akteur geworden.

Bedford-Strohm: Europa versagt derzeit, wenn es um die Rettung von Menschenleben im Mittelmeer geht. Da können wir als Kirche nicht wegsehen. Genau das ist der Grund, warum wir uns in der Seenotrettung engagieren. Das ist Teil einer diakonischen Gesamtstrategie der Kirche. Die beginnt dabei, dass wir Menschen vor Ort Mut machen, in ihrem eigenen Land zu bleiben und dort Perspektiven zu entwickeln. Wir tun das etwa durch ein Programm des Lutherischen Weltbunds in Nigeria, das versucht, den Menschen zu sagen: „Macht euch nicht auf den Weg durch die Wüste in den Norden, denn das ist lebensgefährlich.“ Wenn sich aber trotzdem Leute auf den Weg machen und in libyschen Lagern landen, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, und dann auf Boote gehen, dann dürfen wir diese Menschen nicht aus Abschreckungsgründen ertrinken lassen. Wenn sich Menschen bei uns vor Ort aus Leichtsinn in eine Gefahrensituation begeben, sind wir ebenfalls zur Stelle – wie der barmherzige Samariter. Die Menschen auf den Booten tun das aus Verzweiflung. Im Mittelmeer sind nur noch die zivilen Seenotretter im Einsatz, und die werden auch noch blockiert. Das halte ich für einen moralischen Skandal. Das ist Europas unwürdig

Alles ist im Umbruch, es formiert sich möglicherweise gerade eine neue Bundesregierung. Welche Wünsche oder Forderungen hat die EKD an die neue Regierung?

Bedford-Strohm: Ein wichtiger Punkt ist der Klimawandel. Wir haben als Kirchen seit Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass wir die Erde nicht länger zerstören dürfen – etwa bei der Weltkonferenz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in Seoul 1990. Leider hat man damals die Stimme der Weltkirchen nicht gehört. Ich bin dankbar, dass die jungen Leute es nun geschafft haben, dieses Thema ins Zentrum zu rücken. Unser Lebensstil heute verursacht Folgen, die die Menschen in der Zukunft tragen müssen. Mein Enkel ist jetzt zwei Jahre alt. Der ist im Jahr 2079 so alt wie ich jetzt. Dann wird er nach allen Voraussagen der Klimawissenschaftler unter viel schlechteren Bedingungen leben müssen. Das möchte ich nicht.

Das heißt, die nächste Bundesregierung muss eine Art Klimaregierung sein?

Bedford-Strohm: Es gibt viele andere Themen als Klima. Aber sie muss eine Regierung sein, die die nächsten Jahre jetzt wirklich nutzt, um endlich die Umsteuerungsprozesse in Gang zu setzen. Das zweite Thema ist für mich soziale Gerechtigkeit. Was nicht passieren darf, ist, dass man am Ende bei den sozial Schwachen kürzt, weil man zwischen Verschuldungsbremse und steuerpolitischen Vorgaben das Geld nicht bezahlen kann. Das darf nicht passieren. Dagegen werden wir protestieren, sollte das der Fall sein.

Wir werden es ja möglicherweise mit einem SPD-Kanzler zu tun bekommen. Wann ist der Moment, dass Sie ihr Parteibuch wieder herausholen?

Bedford-Strohm: Meine Parteimitgliedschaft ruht, seitdem ich Bischof bin. Ich glaube, es ist gut und wichtig, sich auch in Parteien zu engagieren. Das empfehle ich im Prinzip jedem, weil die Parteien für die politische Willensbildung tatsächlich zentral sind. Aber ich wünsche mir, dass die großen Themen, und das Thema Klimawandel gehört dazu, in allen Parteien die notwendige Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen habe ich keinerlei Absichten, meine von Parteipolitik unabhängige Position in der Zukunft irgendwie wieder zu verändern.

Info: Langfassung unter mannheimer-morgen.de/politik