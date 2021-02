  Der Entzauberte

Zu wenige Schutzmasken, Impfstoffmangel, verpatzter Start der Impfungen und zuletzt der Rückzieher bei der Einführung von Schnelltests – die Pannenserie von Gesundheitsminister Jens Spahn nimmt kein Ende.

Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Die etwas derb formulierte Lebensweisheit von Fußball-Weltmeister Andreas Brehme trifft auf keinen Spitzenpolitiker derzeit mehr zu als auf Jens Spahn. Der Bundesgesundheitsminister erinnert an einen Abwehrchef, der mit einer Reihe von Stellungsfehlern auf eine Niederlage mit anschließendem Abstieg zusteuert. Ob Versäumnisse bei der Impfstoffbeschaffung, ein verpatzter Impfkampagnenstart oder zu früh angekündigte Schnelltests für alle – der Bundesgesundheitsminister kommt aus der Kritik nicht mehr heraus.

Am Mittwoch musste sich Spahn im Bundestag eine Stunde lang der Befragung des Parlaments stellen. „Wir befinden uns auf einem guten Weg“, versuchte er eingangs noch eine Selbstverteidigung. Es sei gelungen, das Infektionsgeschehen wieder besser unter Kontrolle zu bringen und die Dynamik „ein ganzes Stück“ zu brechen. Über vier Prozent der Bevölkerung seien inzwischen geimpft. „Dieses Virus gibt nicht einfach auf“, sagte Spahn: „Aber wir haben Tag um Tag mehr Mittel, um damit umzugehen.“

Das sahen Abgeordnete aller Fraktionen (mit Ausnahme der eigenen) erwartungsgemäß anders. Sie nahmen Spahn ins Kreuzverhör. Doch dieser schob die Verantwortung von sich. Auf die Frage von SPD-Vizefraktionschefin Bärbel Bas, warum viele Menschen mit höchster Impfpriorität immer noch keine Impfung erhalten haben, verwies er auf die Zuständigkeit der Länder. Ebenso bei der Aufforderung der Grünen-Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink, dafür zu sorgen, dass auch Menschen mit Vorerkrankungen schnellstmöglich geimpft werden können. Das sei eine „Aufgabe, die die Länder ausdrücklich für sich auch beansprucht haben“, erwiderte Spahn und konnte sich den Hinweis nicht verkneifen, dass in vielen Regierungen die Grünen mit dabei sind.

Lob von Wolfgang Kubicki

Die Strategie, den Ball in die Fraktion des oder der Fragenden zurückzuspielen, behielt Spahn die ganze Stunde über bei. „Wenn Sie etwas mehr fürs Impfen getan hätten, hätten wir schon ein Problem weniger“, sagte er einem AfD-Abgeordneten. Der SPD-Politikerin Hilde Mattheis, die kostenlose Selbsttests forderte, riet er, mit den eigenen Haushältern zu sprechen. Der Frage, ob die Regierung die Selbsttests bezuschussen wird, wich er aus. Am Schluss gab es doch noch ein Lob. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) dankte Spahn für „das Stehvermögen“. Das wird Spahn noch dringend brauchen.

Seine Pannenserie hat ihren Ursprung im Frühjahr 2020 mit dem Beginn der Pandemie. Spahn unterschätzte das Ausmaß des neuen Virus, warnte vor Panikmache, wiederholte regelmäßig, Deutschland sei „gut vorbereitet“. Für „übertriebene Sorge“ gebe es keinen Grund. Mit dieser Überzeugung stand er nicht allein da. Schwerer wogen die folgenden Fehlentscheidungen. Noch Ende März sah er keine Notwendigkeit für eine flächendeckende Maskenpflicht, obwohl Österreich sie zu diesem Zeitpunkt bereits einführte. Im April 2020 wurde bekannt, dass das Gesundheitsministerium Angebote deutscher Hersteller, Schutzmasken zu produzieren, ausgeschlagen und stattdessen auf Vertragspartner aus Asien gesetzt hatte. Die Folge: Masken und anderes Schutzmaterial waren ausverkauft, selbst Krankenhäuser gerieten in Engpässe. Obwohl schnell klar wurde, dass besonders Hochbetagte in Pflege- und Altenheimen ein besonders hohes Infektions- und Sterberisiko in der Pandemie haben, blieb das Gesundheitsministerium ein Schutzkonzept schuldig. Warnungen wie die vom Chef des französischen Pharmakonzerns Sanofi, Paul Hudson, Europa handele zu langsam bei der Impfstoffbeschaffung, wurden ignoriert.

Statt auf zügige Liefervereinbarungen zu dringen und sich um Produktionskapazitäten zu bemühen, konzentrierten sich Spahn und die Bundesregierung auf die Forschungsförderung. Dass er die Verhandlungen um den Impfstoff an die EU-Kommission abgeben musste, war allerdings eine Entscheidung der Kanzlerin.

Chaotischer Impfstart

Der von Spahn groß angekündigte Impfstart verlief chaotisch. Sein Versprechen, man werde bis zum Sommer „jedem, der möchte“, ein Impfangebot machen können, dürfte kaum zu halten sein. Zwei andere hat er bereits gebrochen: Anfang September hatte er zugesagt, man werde „keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen“. Auch die vollmundige Ankündigung, dass ab 1. März „alle Bürger kostenlos von geschultem Personal“ mit Schnelltests getestet werden könnten, musste er auf Druck von Angela Merkel wieder einkassieren. Diese sollen nun ab dem 8. März kommen.

Auch jenseits der Pandemie war es kein gutes Jahr für Spahn. Sein Versuch, über einen Deal mit Google ein nationales Gesundheitsportal zu promoten, wurde vom Landgericht München gestoppt. Im August berichtete der „Business Insider“, dass Spahn mit seinem Ehemann im Berliner Stadtteil Dahlem für mehrere Millionen Euro eine Villa gekauft hatte. Eigentlich Privatsache, doch in Zeiten, in denen viele Menschen wegen der Corona-Auflagen in Kurzarbeit waren, ein schwieriges Signal. Spahn klagte auf Unterlassung und konnte erreichen, dass der Kaufpreis nicht genannt werden darf. Laut einem Bericht des „Tagesspiegels“ verlangte er zudem per Anwalt vom Grundbuchamt Auskunft, welcher Journalist zu seinem Immobilienerwerb Anfragen gestellt hatte.

Schlechtestes Ergebnis

Auch in der Unionspartei hat sich Spahn verzockt. Der rechtskonservative Flügel hat ihm nicht verziehen, dass er statt mit Friedrich Merz lieber mit Armin Laschet im Team antrat. Aber auch die Laschet-Anhänger misstrauen Spahn, weil er im Vorfeld der CDU-Vorsitzendenwahl in vertraulichen Gesprächen Bedenken geäußert hatte, dass keiner der Kandidaten so recht für Begeisterung sorgen würde. Auf dem Parteitag erhielt er dafür – und für eine ungeschickte Wortmeldung – die Quittung und bekam bei der Wahl der Stellvertreter von allen das schlechteste Ergebnis.

„Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen“, hat Spahn im April 2020 mit Blick auf die Pandemie gesagt. Fast ein Jahr später wirkt es so, als hätte er vor allem über sich selbst gesprochen.