Der Druck auf Ungeimpfte steigt

Berlin. Mit einem für ihre Verhältnisse flammenden Appell richtete sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Abschluss des Bund-Länder-Treffens am Dienstag an die Öffentlichkeit: Sie bitte alle Geimpften, „in ihren Freundes-, Familien- und Sportvereinskreisen dafür zu werben, dass andere sich auch impfen lassen.“ Dies sei „ein Schutz für uns alle“. Angesichts der Delta-Variante, die sich schneller und aggressiver als frühere Mutationen verbreite, sei das Impftempo in Deutschland „zu niedrig“.

Kanzlerin Angela Merkel appellierte eindringlich an alle Geimpften, bei anderen für eine Impfung zu werben. © dpa

Auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), mahnte: „Wir haben einen Impffortschritt, aber die Gruppe der Ungeimpften ist zu groß“, sagte er. Noch düsterer klang Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die vierte Welle komme und „zwar ganz sicher im Herbst“, sagte er. „Wir bekommen die Gefahr einer Pandemie der Ungeimpften.“

Dem Ruf nach einem „Freedom day“ wie in Großbritannien, wo alle Beschränkungen aufgehoben wurden, erteilte er eine klare Absage. Dieser würde nicht zu mehr Freiheit, sondern im Gegenteil zu „Wehrlosigkeit“ führen, sagte Söder. Nur eine halbe Stunde hatten die Kanzlerin und die Länderchefs und -chefinnen am Dienstagmittag benötigt, um die Fluthilfen für Hochwassergebiete zu beschließen. Zäher wurde es dann bei den Corona-Maßnahmen. Merkel warnte in der Runde, vor allem in den neuen Bundesländern sei die Impfquote noch zu niedrig: „Wir bieten noch zu viel Angriffsfläche.“ Die Kanzlerin plädierte für niedrigschwellige Impfangebote.

Söder kritisierte die Beschlüsse als „nicht mutig genug“. Er ließ durchblicken, dass er eine 2G-Regel (Freiheiten nur für Geimpfte und Genesene, aber nicht für Getestete) mittelfristig für unumgänglich hält. Doch dieser Punkt schaffte es nicht einmal in die Beschlussvorlage.

Ende der kostenlosen Tests

Hier planen Bund und Länder eine einschneidende Veränderung, die politisch hoch umstritten bleibt: Das vom Bund finanzierte Angebot kostenloser Corona-Schnelltests für alle Bürger soll demnach am 10. Oktober enden. Ab 11. Oktober sind die Tests dann in der Regel selbst zu bezahlen. Begründet wird dies mit dem Impffortschritt. Jeder Bürger habe ein Impfangebot erhalten. Damit sei die dauerhafte staatliche Übernahme der Testkosten – derzeit meist um die zwölf Euro pro Test – nicht mehr angezeigt. Ausgenommen sind aber Menschen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt – also insbesondere Schwangere und Minderjährige. Für sie soll es weiterhin kostenlose Tests geben.

Testpflicht ab Inzidenz von 35

Ab dem 23. August soll eine sogenannte „3G“-Regel greifen. Sie soll gelten, sobald es in einer Region pro 100 000 Einwohner mehr als 35 Neuansteckungen innerhalb einer Woche gibt. Mit dieser Regelung ist nur noch Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten der Zutritt zu bestimmten Innenräumen erlaubt. Hierzu zählen unter anderem Kliniken, Pflegeheime, Innengastronomie, Gottesdienste, Friseurgeschäfte sowie Sporthallen. Bei Beherbergungen soll ein Test bei Anreise und dann zwei Mal pro Woche kommen. Personen ab sechs Jahre, die nicht geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, müssen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen, der nicht älter sein darf als 24 Stunden, oder einen PCR-Test, der nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf. Ausnahmen kann es für Schüler geben, die regelmäßig getestet werden. Verschärfungen können die Länder bereits bei einer Inzidenz von unter 35 anordnen.

Streit um Richtgrößen

Viel Zeit verwendete die Runde auf die Frage, nach welchen Kriterien sich die Pandemie in Zukunft bemessen lässt und ob es für die Gefahrenbewertung einer vierten Welle neue Leitwerte neben der Inzidenz geben muss. Die Kanzlerin wandte sich in der Debatte mehrfach dagegen. Im Beschluss heißt es nun eher allgemein, Bund und Länder würden „alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigen, um das weitere Infektionsgeschehen zu kontrollieren“.

Epidemische Lage

Bund und Länder plädierten dafür, die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus zu verlängern. Sie gibt dem Bund das Recht, direkt Verordnungen etwa zu Tests und Impfungen zu erlassen. Zuständig für eine Verlängerung ist der Bundestag.

Kritik an den Beschlüssen

Als „Stückwerk“ bezeichnete Linksfraktionschef Dietmar Bartsch die Beschlüsse. „Fatal ist, dass es keinen Plan gibt, über positive Anreize die Impfkampagne aus der Tempo-30-Zone zu holen und die Impfung zu den Menschen zu bringen“, sagte Bartsch unserer Redaktion. „Die Bürger haben diesen kurzsichtigen Dilettantismus satt.“ Dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gehen die Beschlüsse nicht weit genug. „Ich hätte es besser gefunden, Großereignisse mit Hunderten Menschen in Clubs oder Hallen auf Genesene und Geimpfte zu begrenzen.“ Denn es seien „potenzielle Superspreader-Events“, sagte Lauterbach dieser Redaktion.