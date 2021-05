Der Diktator jagt seine Gegner

Moskau/Minsk. Alexander Lukaschenko wies alle Schuld von sich: Die Meldung von einer Bombe an Bord stamme aus der Schweiz. Und der Flugzeugkapitän habe eine Viertelstunde nachgedacht, mit den Ryanair-Besitzern und mit dem Bodenpersonal des Zielflughafens Vilnius beraten. „Die Entscheidung haben nicht wir gefällt“, behauptete der Staatschef von Belarus.

AdUnit urban-intext1

Das Flugzeug, das am Sonntag auf dem Weg von Athen nach Vilnius war, war unter Verweis auf eine Bombendrohung zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen worden. Ein Kampfjet eskortierte die Maschine. Nach der Landung in Minsk wurden umgehend zwei Passagiere festgenommen: der belarussische Blogger und Regimekritiker Roman Protassewitsch und seine russische Freundin Sofia Sapega.

Inszenierte Geständnisse

Alexander Lukaschenko, Machthaber in Belarus. © Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa

Lukaschenko nannte es eine Provokation fremder Geheimdienste, dass ihr Flieger ausgerechnet in Minsk landete. Erst hätten die äußeren und inneren Feinde seines Landes Aufstände organisiert, jetzt seien sie zum Würgegriff übergegangen. „In nächster Zukunft geben wir alles bekannt, was sie ausgeplaudert haben – auch die gerade Festgenommenen“, sagte Lukaschenko.

Am Montag hatte der 26 Jahre alte Protassewitsch per Video erklärt, er kooperiere und gestehe die Organisation von Massenunruhen in Minsk. Einen Tag später tauchte ein entsprechendes Video Sofia Sapegas auf. Beide Geständnisse wirken inszeniert. Der oppositionelle Telegram-Kanal Nexta, dessen Chefredakteur Protassewitsch früher war, schreibt: „Man hat das Mädchen unter Folterdrohungen gezwungen, etwas zuzugeben, das sie ganz bestimmt nie getan hat.“ Ähnlich hatten sich Protassewitschs Eltern über ihren Sohn geäußert.

AdUnit urban-intext2

Regime schürt Angst

„Lukaschenko möchte nicht nur mit Protassewitsch abrechnen, dessen Kanal Nexta ihm wirklich viel Ärger bereitet hat“, sagt der oppositionelle belarussische Journalist Pjotr (sein voller Name ist der Redaktion bekannt). „Er macht auch seiner Freundin den Prozess, um die gesamte regimekritische Diaspora und ihre Sympathisanten zu terrorisieren.“

Der Exilpolitologe Pawel Ussow habe ihn schon vor Wochen gewarnt und erklärt: „Lukaschenkos Sicherheitsorgane werden am ehesten Jagd auf Blogger aus der zweiten Reihe machen, alle sollen Angst bekommen.“

AdUnit urban-intext3

Ende April drohte der weißrussische Vize-Innenminister Nikolai Karpenkow im Staatsfernsehen, man werde der Opposition nach allen Regeln der Antiterrorbekämpfung zu Leibe rücken. „Wir wissen, wo sie sind, mit wem sie verkehren, welche Immobilien sie besitzen, wo ihre Familien leben.“

AdUnit urban-intext4

Pjotr hat sich Ende 2020 nach Warschau abgesetzt, neben Vilnius eine der Hochburgen der Exildemokraten. In Warschau sitzen die Redaktionen von Belsat und Nexta, hier hat auch Pawel Latuschko, der Leiter des Nationalen Antikrisenmanagements der Opposition, sein Hauptquartier, während die exilierte Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja und ihr Stab in Vilnius basieren.

Tausende Oppositionelle sind inzwischen aus Belarus ins benachbarte Osteuropa geflohen, Hunderte von ihnen arbeiten gegen das Regime. Als Blogger, Juristen oder als Manager, die Medienkampagnen gegen Lukaschenko organisieren, aber auch gegen westliche Konzerne oder Sportverbände, die weiter gemeinsame Sache mit dem umstrittenen weißrussischen Staatschef machen.

„Er würde uns alle umbringen“

Pjotr sagt, er habe seine Eltern aus Minsk nach Polen geholt. Vor dem Büro seiner Gruppe in Warschau patrouilliere ab und zu ein Polizeiwagen, sonst aber seien die Oppositionellen selbst für ihre Sicherheit zuständig. Immer mehr Exiloppositionelle telefonieren nur noch über abhörsichere Kanäle wie Signal, die Nexta-Redakteure gehen nicht mehr allein auf die Straße.

Andere Aktivisten glauben, Protassewitsch und Sapega seien zu leichtsinnig gewesen, als sie nach ihrem Griechenlandurlaub einen Rückflug durch den weißrussischen Luftraum buchten. „Ich habe kürzlich auf einen Flug nach Kiew verzichtet, weil ich dabei über Belarus hätte fliegen müssen“, berichtet Pjotr.

Aber alle wissen, dass sie bei allen Vorsichtsmaßnahmen riskant leben. „Wenn du abends doch allein nach Hause gehst und sich mehrere Profis auf dich stürzen, landest du sehr schnell in einem Kofferraum“, sagt der IT-Experte Dmitri. Auch er will seinen wahren Namen nicht nennen, weil seine Familie noch in Belarus lebt.

Es gibt durchaus Meinungsunterschiede in der Diaspora, ob die Fähigkeiten der weißrussischen Organe für Auslandsoperationen ausreichen. Oder ob gar Killer des russischen Geheimdienstes auftauchen. „Aber wenn Lukaschenko könnte“, sagt Dmitri, „würde er uns alle umbringen.“