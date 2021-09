Denkmal auf gutem Weg

Berlin. Außenminister Heiko Maas sieht Pläne für einen Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen auf einem guten Weg. Bei der Vorstellung eines Konzepts zum Bau eines Denkmals für die Opfer des Krieges und der nationalsozialistischen Besatzung in Polen sprach sich der SPD-Politiker am Mittwoch dafür aus, das Vorhaben als Ziel in einem künftigen Koalitionsvertrag zu verankern – „als Bekenntnis zu einer zukunftsweisenden Erinnerungskultur“.

„Den deutschen Besatzern ging es nicht bloß um militärische Unterwerfung. Mit der Zerstörung ganzer Städte, Umsiedlungen und Massenmorden wollten sie Polen für immer von der Landkarte tilgen“, sagte Maas. „Wie sehr die Erinnerung an diese Verbrechen viele Menschen in Polen bis heute umtreibt, das konnte ich bei meinen zahlreichen Besuchen förmlich spüren.“

Das Leiden der polnischen Zivilbevölkerung sei lange nur ein Splitter in der deutschen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg gewesen. Deshalb sei der Beschluss des Bundestages vom vergangenen Jahr, in Berlin einen Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen zu schaffen, so fundamental wichtig. dpa