Delta-Variante breitet sich weiter aus

Berlin. Angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus in Teilen Europas hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Rückschlägen gewarnt. „Wir dürfen jetzt das, was wir gemeinsam erreicht haben, nicht leichtfertig riskieren“, sagte Merkel am Mittwoch bei ihrem letzten Auftritt bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Den vollen Impfschutz, der für die ansteckendere Delta-Variante als nötig gilt, hat mittlerweile knapp jeder Dritte in Deutschland. Die zunächst in Indien aufgetretene Variante wird sich nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten.

„Auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist – vorbei ist die Pandemie noch nicht“, sagte Merkel. „Wir bewegen uns immer noch auf dünnem Eis.“ Das geringe Infektionsgeschehen sei ermutigend und lasse Öffnungen zu. Es gelte aber, dabei mit Augenmaß vorzugehen. So gebe es etwa in Portugal und Russland stark steigende Neuinfektionen mit der Delta-Variante. „Das sollte uns Warnung und Auftrag zugleich sein, denn auch bei uns steigt der Anteil der Delta-Mutation an den Infektionen.“ Merkel bedauerte, dass nicht alle europäischen Länder dieselben Reiseregeln vorsähen, etwa mit Quarantäne bei Einreise aus Virusvariantengebieten.

32,4 Prozent vollständig geimpft

Laut Robert Koch-Institut haben inzwischen 43 Millionen Menschen mindestens eine Impfung bekommen – 51,6 Prozent. 26,9 Millionen oder 32,4 Prozent sind vollständig geimpft. Merkel bekräftigte die Zusage, allen Bürgern bis Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen. Wenn die Lieferungen der Hersteller gut liefen, gebe es sogar „einen kleinen Puffer“. Impfzentren würden im Herbst weiter gebraucht. Die mobilen Impfteams müssten wieder zum Einsatz kommen.

In Deutschland wächst der Anteil der Delta-Variante deutlich. Er verdoppelte sich in einer Stichprobe im Vergleich zur Vorwoche fast auf nun 15,1 Prozent, wie aus einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochabend hervorgeht. Die Angabe bezieht sich auf die Woche vom 7. bis 13. Juni. Die Werte für die Woche zuvor wurden wegen Nachmeldungen rückwirkend von etwa sechs auf acht Prozent korrigiert. In den Daten ist damit nun in der dritten Woche in Folge eine ungefähre Verdopplung des Delta-Anteils abzulesen: von 4 auf 8 auf 15 Prozent.

Laut der Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Delta-Variante während des Sommers stark zirkulieren wird. Dies gelte ganz besonders für Jüngere, die nicht zu den Zielgruppen der Impfkampagnen gehörten.

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge sei die Delta-Variante (B.1.617.2) um 40 bis 60 Prozent übertragbarer als die erstmals in England aufgetretene Alpha-Varian-te (B.1.1.7), so die in Stockholm ansässige Behörde. Sie rechnet damit, dass schon Anfang August 70 Prozent aller Neuinfektionen in der EU und den mit ihr verbundenen Ländern Norwegen, Island und Liechtenstein auf Delta zurückzuführen sein werden. Ende August dürften es dann bereits 90 Prozent sein. dpa

