Debatte über weiteres Engagement in Westafrika

Berlin. Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte plädiert nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche Blauhelme in Mali für ein erheblich stärkeres und besser koordiniertes europäisches Engagement in Westafrika. „Wir müssen unsere Ziele konkret und messbar formulieren – und dann auch bereit sein, sie konsequent zu erfüllen“, sagte Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, der Deutschen Presse-Agentur.

Einsatz von bewaffneten Drohnen?

Am Mittwoch beriet der Verteidigungsausschuss in einer Sondersitzung über die Lage in dem Land, in dem es mit der UN-Mission Minusma und dem EU-Ausbildungseinsatz EUTM zwei internationale Engagements mit deutscher Beteiligung gibt. Am Freitag hatte ein Attentäter mit einer Autobombe zwölf deutsche und einen belgischen Blauhelm verletzt.

„Die Bundeswehr passt ihre Ausrüstung permanent den aktuellen Lageentwicklungen an. Natürlich muss jetzt überlegt werden, ob wir nicht größere Fahrzeuge mit einer höheren Schutzklasse und besserer Wirkung nach Mali bringen sollten“, so Otte. „Und die Einsatzregeln müssen es den Soldaten erlauben, sich gegen Bedrohungen auch erfolgreich wehren zu können.“ Ein Schutz mit bewaffneten Drohnen sei zudem „schon lange und unabhängig von dem Anschlag am Freitag“ erforderlich gewesen. „Die Führung der SPD wäre gut beraten, endlich Verantwortung für unsere Soldaten zu übernehmen. Die Union hat sich immer für den Einsatz bewaffneter Drohnen in komplexen Lagen eingesetzt“, sagte Otte mit Blick auf den Koalitionspartner. Die Sozialdemokraten hatten das Rüstungsprojekt gekippt und weiteren Diskussionsbedarf angemeldet.

Verletzte verlassen Intensivstation

Otte widersprach Forderungen, den Einsatz in Mali zu beenden. „Die Sicherheit Deutschlands endet nicht am Mittelmeer. Machtfreie Räume in Westafrika, in denen islamistische Terrorgruppen Fuß fassen können, sind eine ernste Bedrohung für die Sicherheit Europas und damit auch Deutschlands“, warnte er. „Daher wäre es jetzt verantwortungslos, eine Beendigung unseres Beitrags für Minusma oder EUTM zu fordern.“

Von den drei in Mali schwer verletzten Soldaten der Bundeswehr muss keiner mehr auf der Intensivstation behandelt werden. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte am Mittwoch, es sei ein gutes Zeichen, dass der letzte der Verwundeten nun die Intensivstation verlassen könne. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Dienstag in New York gesagt, sie sei „sehr zuversichtlich, dass insbesondere die Leichtverletzten in den nächsten Tagen vielleicht schon zu ihren Familien zurückkehren können“.

Bei dem Selbstmordanschlag am Freitag waren zwölf deutsche Soldaten und ein belgischer Blauhelm-Soldat verletzt worden. Drei Deutsche erlitten durch die Explosion der Autobombe schwere Verletzungen. Bisher hat sich keine Gruppierung zu dem Anschlag bekannt. Nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden steckt dahinter wohl eine Gruppierung aus dem Umfeld der Al-Kaida. dpa

