Debatte über neuen Soli

Berlin. Die immensen Kosten wegen der Folgen des Ukraine-Krieges haben eine Diskussion über die Neuauflage des Solidaritätszuschlages entfacht. FDP-Fraktionschef Christian Dürr machte deutlich, mit seiner Partei werde es diesen nicht geben. Auch der Steuerzahlerbund wandte sich dagegen. Baden Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) forderte die FDP zum Umdenken auf.

„Steuererhöhungen in der akuten Krise wären Gift für die Konjunktur“, räumte Bayaz ein. „Wer aber einen Haushalt mit Rekordschulden in Höhe von fast 250 Milliarden Euro vorlegt und jede Debatte darüber, wer die Lasten dafür tragen soll, kategorisch ablehnt, lebt verantwortungslos auf Kosten zukünftiger Generationen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In der durch Russlands Krieg ausgelösten Zeitenwende müssten alle jahrelang gepflegte Positionen überdenken. „Das gilt auch für die FDP.“

FDP stemmt sich dagegen

FDP-Fraktionschef Dürr hatte der dpa zuvor gesagt: „Einen neuen Soli, wie Winfried Kretschmann ihn sich vorstellt, wird es mit der FDP nicht geben.“ Die Preise seien ohnehin schon in die Höhe geschossen, gerade Menschen mit kleineren Einkommen hätten schwer mit den Mehrbelastungen zu kämpfen. „Es wäre absurd, den Druck auf Betriebe und Verbraucher noch durch neue Steuern zu erhöhen“, betonte er.

Ähnlich argumentierte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel. Auf die starke Belastung der Bürger reagiere die Politik zu Recht mit Kompensationen, sagte Holznagel der „Rheinischen Post“. Eine zusätzliche Belastung konterkariere das alles. Auch DGB-Reiner Hoffmann hält eine Wiedereinführung des Soli „für absolut sozial nicht gerechtfertigt“, wie er im ARD-„Morgenmagazin“ sagte. dpa