Debatte über Europa und das Klima

Berlin. Es war das erste „Triell“ der drei Kanzlerkandidaten: Beim WDR-Europaforum diskutierten am Donnerstagnachmittag Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD, Bilder v.o.n.u) über ihre Ideen zur Europapolitik. Schnell wird aber klar, dass die drei mit dem Format noch ein wenig fremdeln. Die politischen Argumente fliegen nicht wie scharf geschossene Pfeile durch den Raum, sondern werden meist freundlich gereicht wie Käsewürfel auf Spießchen.

AdUnit urban-intext1

© dpa

Da das „Triell“ im Rahmen des WDR-Europaforums stattfindet, ist die EU das erste Thema. Zum warm werden sollen die drei zunächst kurz sagen, was sie an Europa nervt. Das mit dem „kurz“ wird zumindest für Scholz und Laschet zum Problem. Laschet stört sich wortreich an der Detailversessenheit der EU, auch Scholz erklärt, dass in der EU „immer alles so lange dauert“. Nur Baerbock gelingt es in knapper Form: „Das Einstimmigkeitsprinzip“, sagt sie. Gemeint ist die Regel der EU, dass bei Entscheidungen alle 27 Mitgliedsstaaten zustimmen müssen.

Der erste lebhafte Moment kommt beim Thema Verteidigung. Als Scholz erklärt, dass sich Deutschland wegen der Corona-bedingt schwachen Konjunktur derzeit eher dem Nato-Ziel nähert, zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in Verteidigungsausgaben zu investieren, bricht es aus Baerbock heraus: „Das zeigt ja, wie absurd das Ziel ist!“ Man müsse viel mehr gemeinsam mit den USA Sicherheitsinteressen definieren. Laschet grätscht dazwischen. „Ich glaube, hier wird eine Menge drum herum geredet“, blafft der CDU-Chef. Baerbock solle doch offen sagen, dass die Verteidigungsausgaben dann auch über zwei Prozent liegen könnten.

Beim Thema Klima führt Scholz Milliardeninvestitionen an, die für Wind- und Wasserkraftwerke sowie für Fotovoltaikanlagen erforderlich werden. Baerbock spricht vom Umbau des Landes in „eine sozial-ökologische Marktwirtschaft“: ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zulassen, keine Flüge mehr auf Strecken, „die wir eigentlich mit der Bahn machen könnten“. Eigentlich ein Aufreger. In der Dreierrunde aber bleibt alles entspannt. Bilder: dpa

AdUnit urban-intext2