Debakel für Macron

Paris. Die Regionalwahlen in Frankreich sind für Präsident Emmanuel Macron (Bild oben) und die Rechtspopulistin Marine Le Pen (unten) zu einem Debakel geworden. Le Pens Partei scheiterte am Sonntag nach einer Hochrechnung mit dem Vorhaben, erstmals eine Region zu erobern. Auch die Präsidentenpartei LREM ging in keiner Region als Sieger hervor. Macron und Le Pen gelten bislang aus aussichtsreichste Kandidaten für die Präsidentenwahl im nächsten Jahr. Nur etwas mehr als ein Drittel der Wählerinnen und Wähler gaben ihre Stimme ab.

In der umkämpften Region Provence-Alpes-Côte-d’Azur im Süden kam Thierry Mariani von Le Pens Rassemblement National nur auf gut 42 Prozent. Der bürgerlich-konservative Bewerber Renaud Muselier erzielte mehr als 57 Prozent. Die beiden waren in der Endrunde die einzigen verbliebenen Kandidaten.

© picture alliance/dpa/Pool EPA/AP

Macron – potenzieller Gegner Le Pens bei der Präsidentenwahl in zehn Monaten – musste ebenfalls eine schwere Schlappe einstecken. Die verbliebenen Kandidaten der LREM und ihrer Verbündeten landeten auf hinteren Plätzen. Regierungssprecher Gabriel Attal sprach von einer „Enttäuschung“. Die Regionen bleiben den Hochrechnungen zufolge überwiegend in der Hand der bürgerlichen Rechten und der Linken.

Bereits die erste Runde am Sonntag war für Macron enttäuschend verlaufen. Als vergleichsweise junge Partei ist LREM kaum verankert. Le Pen wollte einen Erfolg im Süden als Sprungbrett für die Präsidentenwahl nutzen. dpa

