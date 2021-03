Berlin. Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfkampagne in Deutschland wollen Bund und Länder das Tempo spürbar anziehen. Hierzu passte am Donnerstag auch die Ankündigung der Ständigen Impfkommission (Stiko), den Astrazeneca-Impfstoff auch für Menschen ab 65 Jahren zu empfehlen. Damit stehen fortan mehr Dosen zum Schutz der besonders gefährdeten älteren Bevölkerungsgruppe zur Verfügung. Bislang wurde Astrazeneca in Deutschland gemäß einer Stiko-Empfehlung von Ende Januar nur an Menschen zwischen 18 und 65 verabreicht. Als Grund hatte die Stiko die mangelnde Datenbasis über die Wirksamkeit in der höheren Altersgruppe angegeben. Aktuelle Untersuchungen belegen die Wirksamkeit inzwischen. Zugelassen war der Impfstoff von Anfang an auch für die Älteren. Die bisherige Altersbegrenzung bei der Empfehlung gilt als wichtiger Grund für die geringere Akzeptanz des Impfstoffs im Vergleich zu anderen Präparaten.

Mehr Abstand zur Zweitimpfung

Zur Beschleunigung der Impfkampagne soll auch beitragen, dass der Abstand zwischen der Verabreichung der Erst- und der Zweitdosis auf das Maximum ausgedehnt wird. Bei Astrazeneca sind dies zwölf Wochen, beim Wirkstoff von Biontech/Pfizer 42 Tage. Damit können mehr Menschen früher eine Erstimpfung erhalten, mit der bereits ein deutlicher Schutz gegen das Virus entsteht. Eine wichtige Rolle kommt künftig den Hausärzten zu. Sie sollen ab dem Monatswechsel Corona-Impfungen verabreichen dürfen. Die Mediziner dürfen die starren Vorgaben zur Impfpriorisierung lockern und flexibler über die Reihenfolge entscheiden. Die Hausärzte forderten im Gegenzug bürokratische Entlastungen und eine stärkere organisatorische Einbeziehung der Krankenkassen. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte dieser Redaktion, die Krankenkassen sollten die Ärzte „durch ein flächendeckendes Einladungsverfahren“ unterstützen.

In Brandenburg impfen bereits erste Arztpraxen gegen Corona. © dpa

Ein Problem bei den Impfungen ist derzeit ihre bundesweite Erfassung. Seit 15. Dezember gibt es beim Robert-Koch-Institut (RKI) das Digitale Impfquotenmonitoring DIM. Ihm können die Bundesländer alle Impfdaten digital übermitteln und damit einen schnellen und präzisen Überblick über den Stand der Impfungen ermöglichen. Doch bislang übermitteln nur vier Bundesländer ihre Daten komplett auf diesem Weg.