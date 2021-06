Das müssen Urlauber beachten

Brüssel. Die Deutschen freuen sich wieder auf den Urlaub: Zwei von drei Bundesbürgern planen nach neuen Umfragen in diesem Sommer eine Reise. Doch obwohl in den ersten Bundesländern in gut zwei Wochen die Ferien beginnen, herrscht noch große Unsicherheit, welcher Urlaub wie möglich ist: Die Regeln für die beliebtesten Ferienziele in Europa gleichen einem Flickenteppich, Tests sind aber obligatorisch. Generell gilt: Reisen ins Ausland sind nicht ausdrücklich verboten, von deutscher Seite aus sind die Grenzen offen. Für Risikogebiete – das heißt die meisten Urlaubsländer – besteht aber noch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Menschen sonnen sich am Strand von Arenal (Spanien). Nach dem harten Pandemie-Winter mit vielen Einschränkungen ist die spanische Urlaubsinsel Mallorca wieder für Touristen geöffnet. Für die Einreise nach Spanien ist ein PCR-Test notwendig. © dpa

Bei der Rückkehr nach Deutschland sind Test- und Quarantänevorschriften zu beachten. Mit dem Flugzeug dürfen von überall nur vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete heimkehren (Kinder unter sechs Jahren ausgenommen). Für Rückkehrer aus Risikogebieten heißt es auch mit Auto, Bahn oder Schiff: zurück in Deutschland Einreiseanmeldung, Testpflicht (ausgenommen Genesene und vollständig Geimpfte), unter Umständen Quarantänepflicht – vor allem nach Aufenthalt in Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten.

Offene Fragen beim digitalen Impfpass Es ist ein großes Versprechen: Mit dem europäischen digitalen Impfzertifikat soll das Reisen in der EU im Sommer wieder wesentlich einfacher werden. Das Zertifikat wird offiziell zum 1. Juli eingeführt, dann ist wohl auch Deutschland mit am Start – doch ob der „Impfpass“ die großen Erwartungen erfüllt, ist noch offen. Die EU-Kommission hat ihre technischen Vorbereitungen abgeschlossen, die elektronische Plattform für die Überprüfung der Dokumente ist seit dieser Woche im Einsatz. Die ersten Länder sind schon mit dem System verbunden. Über die Plattform lassen sich die auf Smartphone oder Papier gespeicherten QR-Codes als Nachweis einer Impfung, einer Corona-Genesung oder eines Tests auch im europäischen Ausland verifizieren. „Wir erwarten nun, dass die Mitgliedstaaten dieses Instrument optimal nutzen“, mahnt EU-Verbraucherkommissar Didier Reynders. Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Griechenland, Kroatien und Polen geben die digitalen Zertifikate bereits aus, in Deutschland laufen Tests in mehreren Bundesländern. Unklar ist aber, ob der Starttermin 1. Juli wirklich überall in der EU eingehalten wird. Die Mitgliedstaaten haben sich eine sechswöchige Übergangsfrist ausbedungen, einige beginnen wohl erst Mitte August. Zudem gibt es keine verbindliche Regelung, dass die EU-Staaten das digitale Zertifikat auch verlässlich anerkennen und bei der Einreise auf Tests oder Quarantäne verzichten. Die Entscheidung darüber liegt bei den nationalen Regierungen. Zu den ungeklärten Fragen gehört auch, ob Kreuzimpfungen anerkannt werden – also die Praxis, die erste und zweite Dosis mit unterschiedlichen Vakzinen zu spritzen. Griechenland und Kroatien haben das zugesagt, eine verbindliche Regelung fehlt. Die EU-Staaten sollen auch selbst entscheiden, ob sie Impfungen mit Stoffen aus China oder Russland anerkennen, die noch nicht überall in der EU zugelassen sind. ZRB

Viele Länder in Europa haben ihrerseits Einreisebeschränkungen:

Italien

Aus deutscher Sicht Risikogebiet. Die Corona-Auflagen sind gelockert, Bars und Restaurants haben im Außenbereich geöffnet, Museen, Theater und Kinos können besucht werden. Aber die Ausgangssperre ab 23 Uhr gilt noch, auch für nicht dringliche Fahrten auf der Autobahn. Bei der Einreise aus Deutschland werden eine digitale Anmeldung gefordert und zudem ein negativer Corona-Test, auch für Kinder ab zwei Jahren – dann entfällt die Quarantänepflicht. Bei Anreise mit dem Auto ist der Transit durch Österreich und die Schweiz grundsätzlich erlaubt. An einigen Strandbädern ist eine Anmeldung erforderlich.

Spanien

Die Kanarischen Inseln, Mallorca, Menorca, Ibiza und auf dem Festland die Costa Blanca sind keine Risikogebiete mehr, das macht mitunter die Rückreise für Deutsche einfacher. Für ganz Spanien gilt: Der nationale Gesundheitsnotstand ist aufgehoben, Restaurants und Geschäfte sind geöffnet, Ausgangssperren meist abgeschafft. Bei der Einreise ist nach wie vor ein negativer PCR-Test notwendig und eine Anmeldung, die vor dem Abflug ausgefüllt werden muss. Es gibt auch Gesundheitskontrollen. Vom 7. Juni an dürfen vollständig Geimpfte und Genesene auch ohne Test einreisen.

Portugal

Das ganze Land außer den Inselregionen Madeira und Azoren ist aus deutscher Sicht nicht mehr Risikogebiet, Touristen können wieder einreisen. Es gilt aber eine strenge Testpflicht, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden ist obligatorisch auch für Kinder ab zwei Jahren. Ausnahmen für Geimpfte oder Getestete gibt es derzeit nicht. Hotels und Restaurants sind offen, Theater, Museen und Freizeitstätten ebenfalls.

Griechenland

Aus deutscher Sicht Risikogebiet. Aber die Urlaubssaison startete bereits am 15. Mai, viele Reiseveranstalter haben das Land wieder im Programm. Touristen aus der EU können ohne Quarantäneauflagen einreisen – mit Anmeldung spätestens 24 Stunden vorher. Gefordert wird für die Einreise ein negativer PCR-Test für jeden ab fünf Jahren, ersatzweise der Nachweis einer vollständigen Impfung oder überstandenen Corona-Infektion. Cafés, Bars und Restaurants sind geöffnet, Museen und Sehenswürdigkeiten auch, an Stränden kann es besondere Abstandsvorschriften geben. Die nächtliche Ausgangssperre gilt nur noch von 0.30 Uhr bis 5 Uhr.

Frankreich

Aus deutscher Sicht Risikogebiet. Hotels sind geöffnet, aber viele Unterkünfte sind noch geschlossen, insgesamt herrschen vorerst vergleichsweise strenge Regeln. Seit einer Woche sind Außenbereiche von Restaurants wieder zugänglich, die Geschäfte sind ohne Auflagen offen. Es gilt aber noch bis Ende Juni eine Ausgangssperre ab 21 Uhr. EU-Bürger müssen eine Einreiseerklärung ausfüllen und brauchen normalerweise einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ausnahmen für Geimpfte gibt es vorerst nicht. Und: Einreisen zwischen 21 und 6 Uhr sind nur mit triftigem Grund erlaubt. Lockerungen sind für den 9. Juni geplant mit offenen Innenbereichen von Restaurants und der Erlaubnis von Großveranstaltungen.

Österreich

Bleibt Risikogebiet. Die Quarantänepflicht für einreisende Urlauber ist aufgehoben, aber eine elektronische Anmeldung sowie ein negativer PCR-Test oder ein Nachweis über die Genesung sind vorgeschrieben. Hotels sind mit Auflagen geöffnet, Restaurants, Geschäfte oder Museen ebenfalls – aber auch dafür ist ein Test oder Impfnachweis erforderlich, demnächst kann dies digital per „grünem Pass“ nachgewiesen werden.

Türkei

Gilt als Hochinzidenzgebiet, bei Rückkehr nach Deutschland ist deshalb für alle Nicht-Geimpften Quarantäne vorgeschrieben. Zur Einreise in die Türkei genügt indes ein negativer Schnelltest oder ein Impfnachweis, dazu eine Anmeldung im Internet drei Tage im Voraus. Die Touristengebiete an der Ägäisküste und der türkischen Riviera gelten ebenso wie Istanbul als rote Zone mit sehr hohem Risiko. Reisen zwischen den Provinzen sind nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln erlaubt, die aber sind nur für Reisende zwischen 20 und 65 Jahren zugänglich. Restaurants sind mit Einschränkungen geöffnet, man benötigt ebenso wie für Hotels einen Zugangscode.

Niederlande

Die Lage entspannt sich, Hotels sind wieder geöffnet, aber ausländischen Besuchern wird noch von einer Urlaubsreise abgeraten. Für Deutschland weiter Risikogebiet. Bei Einreisen ist ein PCR-Test vorgeschrieben für alle ab 13 Jahren, danach wird eine zehntägige Quarantäne dringend empfohlen – ohne Ausnahmen für Geimpfte. Die Ausgangssperre ist abgeschafft, Restaurants dürfen draußen öffnen, aber Museen und Freizeiteinrichtungen bleiben zu.

Dänemark

Risikogebiet. Erst am 26. Juni will sich das Land wieder generell für Urlauber aus dem Ausland öffnen. Für die Einreise ist ein negativer Test gefordert, alternativ der Nachweis über eine vollständige Impfung. Diese Nachweise werden auch zum Beispiel in Restaurants oder Museen verlangt. Hotels und Pensionen sind zwar geöffnet, aber es gibt Auflagen, teilweise werden keine ausländischen Touristen aufgenommen.