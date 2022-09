Das Motto lautet: Zuerst das Land, dann die Partei

London. Als Keir Starmer die Bühne in Liverpool betritt, geht ein Raunen durch den Saal, dann erschallt lauter Applaus. Seine Rede zeigt auf, welche Ziele die Labour-Partei in der Regierung verfolgen würden. Sein Motto: „Zuerst das Land, dann die Partei.“ Großbritannien solle seine Zukunft wieder bekommen. Es solle ein Land sein, wo Bemühungen belohnt werden. Wo arbeitende Menschen Erfolg haben. Großbritannien solle eine Supermacht der sauberen Energie werden. „Zusammen mit den Menschen im Land werden wir das verwirklichen.“

Bei Veranstaltungen und kleineren Diskussionsrunden liegt in der englischen Küstenstadt Liverpool neben dem Duft des Meeres bei der jährlichen Labour-Parteikonferenz auch die Hoffnung auf einen Wechsel in der Luft. Immer mehr Britinnen und Briten spüren nach zwölf Jahren unter den Tories, dass das Land für die aktuellen Herausforderungen nicht gut gerüstet ist. „Man kann sich ja hier umschauen. Nichts funktioniert. Die Züge fahren nicht. Das nationale Gesundheitssystem NHS steckt in der Krise, und die Lebenshaltungskosten steigen unaufhörlich. Und nun haben wir eine Regierung, die primär daran interessiert ist, den Reichsten zu helfen“, sagte der Schatten-Gesundheitsminister Wes Streeting am Rande eine Veranstaltung gegenüber dieser Redaktion. Die Partei, gemeint sind die Tories, „spielt mit der Zukunft der Menschen“.

Es ist eine Botschaft, die auch bei Menschen in Großbritannien ein Echo findet. War die Labour-Partei beim letzten Parteitag 2021 in Brighton noch gespalten, hinkte in den Umfragen hinterher, geht es jetzt bergauf. Laut YouGov würde Labour im Fall einer Wahl aktuell 45 Prozent erhalten, die Tories unter Premierministerin Liz Truss kämen nur auf 28 Prozent. Das ist der größte Vorsprung seit über 20 Jahren. „Ich war noch nie so optimistisch, dass Labour die nächste Wahl gewinnen kann“, sagte Streeting.

Pfund fällt auf historisches Tief

Diese Meinung teilte auch Ivonne Gagen, Stadträtin nahe der mittelenglischen Stadt Leicester. „Wir haben wirklich das Gefühl, dass wir 2024 siegen können”, betonte sie gegenüber dieser Redaktion. „Wir spüren viel Positivität, ein großes Gemeinschaftsgefühl.“

Der neue konservative Finanzminister Kwasi Kwarteng hatte am vergangenen Freitag im Parlament Steuererleichterungen angekündigt, welche durch Staatsschulden finanziert werden sollen. Die Märkte reagierten sensibel. Das Pfund sank mit einem Wert von nur knapp über einem Dollar auf ein historisches Tief. Die Zentralbank kündigte an, den Leitzins weiter zu erhöhen. Kredite und Hypotheken werden damit noch teurer. Besonders enttäuscht sind Britinnen und Briten jedoch von dem Schritt der konservativen Regierung unter der neuen Premierministerin Liz Truss, Steuern für Besserverdiener zu senken. Laut YouGov lehnen dies 72 Prozent der Wähler ab.

In der Labour-Hochburg Liverpool konnte sich die Schatten-Wirtschaftsministerin Rachel Reeves als mögliche Nachfolgerin von Kwarteng präsentieren, die das von den Tories verursachte Chaos in Ordnung bringen würde. Höhere Kredite, höhere Inflation und höhere Hypotheken, zählte sie in ihrer Rede am Montag die Folgen der Politik der britischen Regierung auf. Die „Trickle-Down-Ökonomie“, die Vorstellung also, dass der Wohlstand der Reichsten nach und nach durch deren Konsum und Investitionen in die unteren Schichten der Gesellschaft durchrieseln und zu Wirtschaftswachstum führe, sei eine sehr einfache, aber falsche Idee, sagte sie.

Ambitionierte Pläne

Angesichts der Krise präsentiert sich Labour geschlossen wie schon lange nicht, und es waren ambitionierte Pläne, die der Parteichef Keir Starmer gestern in seiner Rede umriss. Tausende neue Medizinstudierende sollen ausgebildet und noch mehr Pflegerinnen und Pfleger eingestellt werden, um dem NHS auf die Beine zu helfen. Außerdem soll ein staatliches Energieunternehmen namens „Great British Energy“ gegründet werden – Finanzierung ungewiss.